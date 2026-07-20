La programmazione 2026 del Carezzano Blues prosegue con una serata interamente dedicata alle radici del rock blues. Giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 21.15, l’area verde della Società Comunale di Carezzano Maggiore (situata in Via Vittorio Veneto 7) ospiterà l’attesa esibizione del Leo Ghiringhelli Power Trio.

I protagonisti sul palco

La formazione promette uno spettacolo trascinante, con un repertorio studiato per fondere un rock blues energico e grintoso con il massimo rispetto per le sonorità più autentiche di questo genere. A comporre il trio saranno tre musicisti di grande spessore:

Leo Ghiringhelli (chitarra e voce): profondamente influenzato da leggende come Jimi Hendrix, Albert King e Stevie Ray Vaughan. Vanta una collaborazione con Daniele Tenca (con cui ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis) e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Andy J Forest, Eric Sardinas e Doctor Feelgood.

profondamente influenzato da leggende come Jimi Hendrix, Albert King e Stevie Ray Vaughan. Vanta una collaborazione con Daniele Tenca (con cui ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis) e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Andy J Forest, Eric Sardinas e Doctor Feelgood. Joe Barreca (basso): una vera e propria figura storica della scena rock blues nazionale, particolarmente noto per il suo apprezzato lavoro al fianco dei Chicken Mambo e dei Mandolin’ Brothers.

una vera e propria figura storica della scena rock blues nazionale, particolarmente noto per il suo apprezzato lavoro al fianco dei Chicken Mambo e dei Mandolin’ Brothers. Sergio Ratti (batteria): musicista attivissimo e presente sulla scena da oltre vent’anni, forte di collaborazioni trasversali che spaziano da Andy J Forest a Ronnie Jones.

Informazioni utili, servizio bar e prenotazioni

Per accompagnare l’evento musicale, durante la serata sarà regolarmente attivo il servizio bar, curato dai volontari della Pro Loco di Carezzano.

Gli organizzatori hanno inoltre previsto un piano alternativo per garantire la buona riuscita dello spettacolo in ogni condizione meteorologica: in caso di maltempo, infatti, il concerto non verrà annullato ma si terrà all’interno del teatro della Società Comunale. Per ricevere ulteriori dettagli sulla serata e per procedere alla prenotazione dei posti, è possibile consultare direttamente il sito web www.gavazzanablues.org.