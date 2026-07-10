SABATO 11 LUGLIO

Tortona: in piazza Duomo alle ore 21:30: concerto tributo a Vasco Rossicol gruppo “Asilo”. Ingresso libero.

Tortona: a Vho i riflettori si accendono su “La Notte del Derthona”. Dalle ore 19:00 apriranno gli stand per la degustazione dei pregiati vini dei Colli Tortonesi, il tutto accompagnato dal dj-set di Luciano Boido.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Alzano Scrivia: 34ª edizione della “Sagra del Fagiolo”. Sabato sera, dalle 19:30, spazio alla cena tipica a base di prodotti del territorio; a seguire, dalle 21:00, il music show del Marcella Group e l’elezione di Miss e Mr Fagiolo. Domenica l’appuntamento si sposta alla Soms a partire dalle 12:00 per il pranzo della festa.

Castelnuovo Scrivia: alle 21 presso il sagrato della chiesa di Sant’Ignazio in via Roma va in scena la “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni.

Garbagna: alle 21,15 in piazza Doria spettacolo teatrale “Il paese dei sospetti” a cura di Fabio Martinello.

Isola Sant’Antonio: la piazza della Posta ospita la “Sagra del Melone”. Dalle 19:30 via al ristorante, con spazi dedicati all’esposizione e alla vendita del frutto locale. Musica dal vivo sabato con la G.T.B. Band e domenica con Raff e Fabrizio Live (da The Voice Senior).

Sale: in via Ortigrandi 21 “Gioca con noi!”, un vivace pomeriggio di festa organizzato dall’Associazione Cinofila Zampa Sul Pioppo. L’appuntamento si svolgerà dalle ore 15:30 alle 18:30, promettendo ore di spensieratezza e svago per i partecipanti.

DOMENICA 12 LUGLIO

Tortona: a partire dalle ore 19, il suggestivo borgo di Vho, frazione di Tortona ospiterà la “Notte del Derthona Timorasso”, un evento organizzato dall’associazione Incontri DiVini APS con il patrocinio del Comune di Tortona e in collaborazione con la SomS, dedicato alla valorizzazione di uno dei vini simbolo dei Colli Tortonesi.

Tortona: alle ore 21,30 in piazza Duomo concerto tributo a Marco Mengoni, ingresso libero

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Alzano Scrivia: 34ª edizione della “Sagra del Fagiolo”. Sabato sera, dalle 19:30, spazio alla cena tipica a base di prodotti del territorio; a seguire, dalle 21:00, il music show del Marcella Group e l’elezione di Miss e Mr Fagiolo. Domenica l’appuntamento si sposta alla Soms a partire dalle 12:00 per il pranzo della festa.

Garbagna: alle ore 21:15, la grande musica arriva a Garbagna con la celebre operetta “La Vedova Allegra”. L’evento, inserito nel cartellone dell’Alexandria Opera Festival, si terrà presso Piazza Doria, all’interno del suggestivo Cortile Rovelli di una località riconosciuta fra i borghi più belli d’Italia. A guidare e impreziosire l’attesa serata musicale sarà la presenza e la direzione del Maestro concertatore al piano Umberto Battegazzore, cuore artistico di questo imperdibile appuntamento.

Isola Sant’Antonio: la piazza della Posta ospita la “Sagra del Melone”. Dalle 19:30 via al ristorante, con spazi dedicati all’esposizione e alla vendita del frutto locale. Musica dal vivo sabato con la G.T.B. Band e domenica con Raff e Fabrizio Live (da The Voice Senior).