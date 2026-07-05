È stata inaugurata ieri negli spazi del Circolo Parasio, in Piazza Pagliari 4 a Imperia, la toccante mostra d’arte di Marco Cartacci. L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino all’11 luglio, rappresenta molto più di un semplice evento culturale: è la testimonianza visiva di un uomo che ha imparato a dipingere con la mano sinistra, tramutando la fatica in speranza e il silenzio in emozione.

Ogni pennellata è una conquista

Le opere esposte raccontano il percorso intimo e coraggioso dell’artista. Come si legge nella presentazione dell’iniziativa, Marco Cartacci ha saputo reagire alle avversità “trasformando il dolore in colore”. Il risultato è un percorso visivo ed emotivo dove “ogni quadro racconta una rinascita” e “ogni pennellata è una conquista”. Nelle tele in mostra al Parasio, “ogni fiore, ogni paesaggio, ogni sfumatura è il simbolo di una battaglia vinta giorno dopo giorno”.

L’orgoglio del Circolo Parasio e i dettagli per la visita

Ad accogliere le opere dell’artista è il Circolo Parasio, che si dichiara “orgoglioso di ospitare questa mostra”. L’associazione sottolinea come l’evento allestito nei propri spazi non sia “soltanto un’esposizione di opere d’arte, ma una straordinaria lezione di vita”. Da qui nasce l’invito rivolto a tutta la cittadinanza: “Vi invitiamo a venirla a visitare, a lasciarvi emozionare e a conoscere da vicino un uomo che ha scelto di non arrendersi mai”.

Per chi desidera visitare la rassegna e lasciarsi ispirare dalla resilienza e dal talento di Marco Cartacci, di seguito sono riportati i dettagli dell’evento:

Periodo di apertura: dal 4 all’11 luglio.

dal 4 all’11 luglio. Orario di visita: dalle ore 16.30 alle 18.00.

dalle ore 16.30 alle 18.00. Location: Circolo Parasio, situato in Piazza Pagliari 4 a Imperia.