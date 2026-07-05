Prende il via a Tortona la rassegna “Baracche d’Estate”, un ciclo di appuntamenti serali all’insegna del teatro di figura e del divertimento per tutte le età. Curata dall’Associazione Peppino Sarina, l’iniziativa animerà diverse location della città nel mese di luglio, con tutti gli spettacoli in programma a partire dalle ore 21:15.

Il fascino del teatro in baracca

La rassegna offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire l’antica arte dei burattini e delle marionette, portando in scena spettacoli legati a diverse tradizioni regionali. L’organizzazione degli eventi, curata dall’Associazione Peppino Sarina, ha ideato un cartellone capace di spaziare dalla scuola bolognese a quella bergamasca, passando per esibizioni che mescolano marionette a filo e clownerie.

Il calendario degli appuntamenti

Gli spettacoli si susseguiranno per tutto il mese di luglio, coinvolgendo non solo il centro cittadino ma anche altre zone del territorio. Di seguito il programma completo della manifestazione:

Mercoledì 8 luglio (Cortile dell’Annunziata): La rassegna si aprirà con “Fagiolino al mare”, un tradizionale spettacolo di burattini di scuola bolognese in baracca.

La rassegna si aprirà con “Fagiolino al mare”, un tradizionale spettacolo di burattini di scuola bolognese in baracca. Venerdì 17 luglio (Vho): La frazione tortonese farà da cornice a “Varietà Prestige”, un appuntamento descritto come “lo spettacolo in carne e legno”, che intreccerà le esibizioni delle marionette a filo con l’arte della clownerie.

La frazione tortonese farà da cornice a “Varietà Prestige”, un appuntamento descritto come “lo spettacolo in carne e legno”, che intreccerà le esibizioni delle marionette a filo con l’arte della clownerie. Venerdì 24 luglio (Chalet castello): Sarà la volta di “Meneghino e il castello di Tremarello”, uno spettacolo di burattini con Giorgio Rizzi e la regia di Walter Broggini. Ad arricchire questa specifica giornata ci sarà anche un appuntamento mattutino: dalle 9:00 alle 12:00 è infatti in programma un laboratorio gratuito in compagnia di Natale Panaro.

Sarà la volta di “Meneghino e il castello di Tremarello”, uno spettacolo di burattini con Giorgio Rizzi e la regia di Walter Broggini. Ad arricchire questa specifica giornata ci sarà anche un appuntamento mattutino: dalle 9:00 alle 12:00 è infatti in programma un laboratorio gratuito in compagnia di Natale Panaro. Giovedì 30 luglio (Cortile dell’Annunziata): L’evento conclusivo riporterà la manifestazione nel Cortile dell’Annunziata per la rappresentazione di “Arlecchino e il mistero del castello”, un classico spettacolo di burattini bergamaschi in baracca.