ESTATE

Col sapor

di primavera

nell’aria c’è l’odor

dell’estate,

con il tepor

delle giornate assolate.

– o = O = o –

Arrivi appena in tempo

Per la mietitura,

porti nel tuo grembo

l’afa, la calura.

– o = O = o –

Con il solleone,

per le vacanze, qualcun partirà:

chi sotto l’ombrellone,

chi le vette raggiungerà.

Ma quanti .. resteran in città!?!?

– o = O = o –

Il tuo tepore

È rigenerante…

… alle porte, con terrore,

c’è l’inverno agghiacciante…

Dopo l’autunno certo arriverà!

Tanto freddo dispenserà…

… el pensier vanamente all’estate correrà.

                                                                                 Franco Montaldo   