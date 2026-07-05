ESTATE
Col sapor
di primavera
nell’aria c’è l’odor
dell’estate,
con il tepor
delle giornate assolate.
– o = O = o –
Arrivi appena in tempo
Per la mietitura,
porti nel tuo grembo
l’afa, la calura.
– o = O = o –
Con il solleone,
per le vacanze, qualcun partirà:
chi sotto l’ombrellone,
chi le vette raggiungerà.
Ma quanti .. resteran in città!?!?
– o = O = o –
Il tuo tepore
È rigenerante…
… alle porte, con terrore,
c’è l’inverno agghiacciante…
Dopo l’autunno certo arriverà!
Tanto freddo dispenserà…
… el pensier vanamente all’estate correrà.
Franco Montaldo