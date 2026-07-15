Sabato 18 luglio 2026, dalle ore 18:00 alle 23:00, piazza Mauro a Dolceacqua ospiterà la quinta edizione de “Il Dolceacqua in Piazza”, la prestigiosa vetrina che celebra la prima Doc della Liguria. L’evento, nato nel 2022 in occasione del Cinquantennale della denominazione, offrirà a residenti e turisti un percorso ricco di degustazioni con le etichette di sedici aziende del territorio, specialità gastronomiche locali, intrattenimento musicale dal vivo, visite guidate alle cantine e un’escursione tra i vigneti storici della Val Nervia.

Sedici cantine protagoniste e sapori della tradizione

Il cuore pulsante della manifestazione si svilupperà attorno alle postazioni dei produttori della zona. Per la prima volta, i viticoltori proporranno non solo il celebre Rossese di Dolceacqua, ma l’intera gamma delle proprie etichette, spaziando tra rossi, rosati, bianchi e qualche bollicina.

Le aziende produttrici che prenderanno parte all’evento includono:

Caldi (Dolceacqua)

Cantina del Rossese Gajaudo (Isolabona)

Cantina Muragni (Dolceacqua)

Cantina Naso (Dolceacqua)

Du Nemu (Camporosso)

Foresti Marco (Camporosso)

Grillo Amedeo (Dolceacqua)

Kà Mancinè (Soldano)

Maixei (Dolceacqua)

Mauro Zino (Dolceacqua)

Ramoino (Chiusavecchia)

Rondelli Roberto (Camporosso)

Tenuta Anfosso (Soldano)

Tenuta Ascari (Dolceacqua)

Terre Bianche (Dolceacqua)

Testalonga (Dolceacqua)

Ad accompagnare i calici ci sarà una ricca area dedicata al cibo con sfiziosi snack e specialità culinarie tipiche a cura della Panetteria Sant’Ampelio di Bordighera, Pasta di Ü, Piccolo Bistrò di Dolceacqua e del Centro Culturale e Ricreativo, che proporrà le tradizionali michette e crocette. L’intrattenimento musicale in piazza sarà invece affidato alle sonorità della band The Cu3e, composta da Giovanni Garibaldi, Luca Valenti e Manuel Fazzini.

Alla scoperta delle “nomeranze” tra i vigneti

Il fine settimana dedicato al Rossese si arricchisce di importanti attività esterne. Alcune cantine apriranno le porte, su prenotazione, per visite e degustazioni guidate direttamente nei punti vendita, nelle cantine e nei vigneti.

Inoltre, in collaborazione con la sezione di Bordighera del Club Alpino Italiano, si terrà l’escursione guidata intitolata “Alla scoperta delle nomeranze del Rossese di Dolceacqua”. Il ritrovo è fissato per le ore 7:45 in piazza Garibaldi a Dolceacqua per un cammino di circa 12 km con 400 metri di dislivello tra i vigneti storici, le rovine dell’antico convento e la storica mulattiera. Per informazioni ed iscrizioni all’escursione è possibile contattare il numero 348.9691560.

Il valore della tradizione e della viticoltura eroica

L’iniziativa si avvale della partecipazione di Regione Liguria e del patrocinio della Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana ha voluto rimarcare lo spessore dell’iniziativa, dichiarando:

“Questa manifestazione rappresenta perfettamente ciò che intendiamo quando parliamo di promozione del territorio: mettere al centro le persone, le aziende agricole, le produzioni di qualità e la capacità di fare rete. Il Rossese di Dolceacqua DOC, il primo vino ligure ad aver ottenuto questo importante riconoscimento, racconta il lavoro di generazioni di viticoltori, il valore della viticoltura eroica e la bellezza di un paesaggio modellato dall’uomo nel pieno rispetto dell’ambiente. L’evento è un viaggio tra le eccellenze del territorio, con le cantine locali, le specialità gastronomiche, la musica e la possibilità di vivere il borgo in tutta la sua autenticità. L’escursione tra i vigneti dimostra come vino, turismo lento e valorizzazione dell’entroterra possano procedere insieme. Il nostro obiettivo è proprio questo: fare in modo che le eccellenze liguri non siano soltanto prodotti da acquistare, ma esperienze da vivere, storie da conoscere e territori da visitare durante tutto l’anno.”

Sulla stessa linea il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che ha evidenziato l’orgoglio della comunità:

“Il Dolceacqua in Piazza rappresenta molto più di una semplice serata dedicata al vino. È un’occasione per raccontare la nostra identità, la nostra storia e le eccellenze che rendono unico il nostro territorio. Il Rossese di Dolceacqua non è soltanto un grande vino: è il simbolo della passione e del lavoro dei nostri viticoltori, custodi di una tradizione che da secoli caratterizza il paesaggio e la cultura della nostra comunità. Con questa iniziativa vogliamo offrire a tutti l’opportunità di conoscere e degustare uno dei prodotti più rappresentativi della Liguria, valorizzando al tempo stesso le aziende del comprensorio, le attività commerciali e il nostro centro storico. Desidero ringraziare tutte le cantine partecipanti, le associazioni, i volontari, i partner e quanti hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, contribuendo ancora una volta a promuovere l’immagine di Dolceacqua come borgo di eccellenza, capace di coniugare tradizione, qualità e accoglienza. Auguro una piacevole serata e invito a vivere pienamente questa esperienza, facendosi conquistare e trasportare dai sapori, dai profumi e dall’atmosfera unica del nostro paese.”

Per avere ulteriori informazioni sull’evento o consultare l’elenco delle cantine aperte, è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale dell’evento o contattare l’Ufficio Iat di Dolceacqua al numero di telefono 0184.206666.