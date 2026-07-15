Ben 362.550 euro a sostegno di alcuni dei principali operatori dei servizi di emergenza e assistenza sanitaria sul territorio della provincia di Alessandria, per l’acquisto di ambulanze o per il loro ammodernamento, dotandole di tutte le tecnologie necessarie all’ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi, per garantire un supporto tempestivo e qualificato ai cittadini in stato di bisogno.

Alessandria, 15 luglio 2026 – La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, attraverso il Bando SOS “Sostegno Operativo per il Soccorso”, ha assegnato 7 importanti contributi a Castellazzo Soccorso ETS, Pubblica Assistenza Croce Bianca ODV di Acqui Terme, Avis Primo Soccorso ODV di Valenza, Croce Verde Arquatese, Associazione della Croce Rossa Comitato di Vignole Borbera O.D.V., P.A. Croce Verde Ovadese OdV, Croce Rossa Italiana Comitato di Gavi ODV.

Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati del Bando “Sostegno Operativo per il Soccorso”, mercoledì 15 luglio 2026 a Palatium Vetus, è stato il Presidente Paolo Arrobbio a ribadire la centralità che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria assegna al sostegno delle realtà che, sul territorio, operano in stretta sinergia con le strutture ospedaliere pubbliche per offrire, nell’emergenza e non, servizi di assistenza sanitaria di eccellenza.

“Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – ha affermato il Presidente Arrobbio – essere al fianco di chi opera nel settore dell’assistenza sanitaria sul nostro territorio è scelta etica e di responsabilità. Sappiamo bene che l’impegno e la professionalità di realtà come quelle sostenute dal nostro Bando consentono ai cittadini della nostra provincia di poter contare su un’assistenza sanitaria di prim’ordine, al proprio domicilio o ovunque si renda necessario. I servizi e le prestazioni offerte dagli operatori dei servizi di emergenza e assistenza sanitaria vanno dall’emergenza in sinergia con il 118 alle prestazioni fornite direttamente ad Asl e Aso fino al trasporto da domicilio a ospedale per chi è sottoposto a terapie croniche, come la dialisi. Grazie a queste realtà, ai loro dipendenti e all’abnegazione di centinaia e centinaia di volontari, il sistema sanitario alessandrino riesce a sostenere le esigenze di tutta la cittadinanza, a partire dai più fragili. La giunta della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è lieta di aver deliberato, attraverso il Bando “Sostegno Operativo per il Soccorso”, contributi significativi per l’acquisto, l’ammodernamento e l’allestimento di ambulanze, automediche e quant’altro si rende necessario per fornire servizi e prestazioni tempestive, capillari e di sempre maggior qualità.

Di seguito, l’elenco completo dei beneficiari dei contributi erogati:

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VIGNOLE BORBERA ODV

AVIS PRIMO SOCCORSO ODV DI VALENZA

CASTELLAZZO SOCCORSO ETS

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GAVI ODV

CROCE VERDE ARQUATESE

PA CROCE VERDE OVADESE ODV

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ODV DI ACQUI TERME

I responsabili e gli operatori del Primo Soccorso esprimono il loro più sincero ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha donato i nuovi mezzi di soccorso, contribuendo concretamente a rafforzare un servizio essenziale per tutta la comunità.

Un gesto di grande valore che permetterà di continuare a operare con maggiore efficacia, al servizio di chi ha bisogno.