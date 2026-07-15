Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, l’Area Verde “Geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto (Castelletto Monferrato) si accenderà per l’atteso appuntamento con “Giardinetto in Festa”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Giardinetto con il patrocinio del Comune di Castelletto Monferrato, della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, dell’Unpli e del CSV, propone due serate all’insegna delle specialità gastronomiche locali e della grande musica da ballo ad ingresso completamente libero.

Le specialità delle serate gastronomiche

Il cuore della manifestazione sarà l’offerta culinaria tipica del territorio. A partire dalle ore 19:30, apriranno gli stand gastronomici allestiti in un’area coperta, dove tutte le sere si potranno gustare rinomate prelibatezze:

I tradizionali Rabaton .

. Gli immancabili agnolotti.

Il caratteristico Salamino Ciucco .

. Ricche grigliate miste di carne e molto altro.

La festa è pensata per accogliere al meglio tutti i partecipanti ed è dotata di un ampio parcheggio riservato.

Il programma musicale sul palco dell’Area Verde

Ad accompagnare le cene saranno due grandi serate di spettacolo e musica dal vivo, pronte a far ballare il pubblico a partire dalle ore 21:30:

Sabato 18 luglio: la serata sarà affidata alla musica di Paolo Tarantino e l’Orchestra Alex Cabrio .

la serata sarà affidata alla musica di . Domenica 19 luglio: la chiusura della festa vedrà sul palco l’esibizione della Clemente Zeta Band.

Per ricevere maggiori informazioni sull’evento, la Pro Loco ha messo a disposizione il numero telefonico di riferimento 339 6948656.