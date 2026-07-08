I Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona sono stati impegnati in una giornata di intensa attività, che li ha visti mobilitati fin dalle prime ore del mattino fino alle 20 di oggi per due distinte emergenze legate al territorio. I pompieri tortonesi hanno dapprima supportato le complesse operazioni di ricerca di un uomo disperso nelle acque del fiume Po e, successivamente, sono dovuti intervenire d’urgenza per domare un incendio di sterpaglie divampato a Isola Sant’Antonio.

Le ricerche del disperso nel fiume Po

La prima e più drammatica emergenza è scattata in mattinata nel territorio comunale di Suardi, in provincia di Pavia, a breve distanza dal confine piemontese. Secondo quanto appurato fino a questo momento, un cittadino di origine cinese sarebbe caduto nel fiume Po, finendo per annegare.

I Vigili del Fuoco di Tortona hanno lavorato instancabilmente per quasi tutta la giornata nel tentativo di individuare l’uomo. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze, fino al tardo pomeriggio il disperso non era ancora stato individuato.

Il rientro e l’incendio a Isola Sant’Antonio

Intorno alle ore 18:00, le squadre di Tortona hanno dovuto interrompere le operazioni di perlustrazione fluviale, lasciando agli altri componenti della Protezione Civile il compito di proseguire le ricerche dell’uomo nel Po.

I pompieri sono stati infatti richiamati d’urgenza per far fronte a un altro pericolo:

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato verso le 18:00 nel comune di Isola Sant’Antonio, sempre nei pressi del fiume Po.

Il tempestivo e immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme.

Grazie alla velocità delle operazioni di spegnimento, il rogo è stato domato fortunatamente con pochissimi danni.