Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina si appresta a vivere un’estate 2026 ricca di cultura, storia e intrattenimento, grazie a un fitto calendario di appuntamenti rivolto a un pubblico di tutte le età. L’obiettivo della rassegna estiva è favorire la riscoperta del grande patrimonio storico e culturale del Golfo dianese. Per farlo, la struttura metterà in campo un’offerta fortemente diversificata che spazia dalle suggestive visite guidate ai laboratori didattici per bambini, fino ad arrivare a incontri di degustazione e ad aperture straordinarie in orario serale.

Visite guidate “a lume di candela” e tour in notturna

Il via ufficiale al calendario degli eventi è previsto per venerdì 10 luglio con una suggestiva visita guidata serale denominata “a lume di candela”. L’iniziativa permetterà ai partecipanti di esplorare i reperti e la storia dell’antico Lucus Bormani immersi in un’atmosfera del tutto insolita e affascinante; l’evento verrà poi replicato venerdì 7 agosto.

A grande richiesta, il museo organizzerà anche una serie di speciali visite guidate “in notturna” interamente dedicate alla riscoperta della cosiddetta “Città degli Aranci”. I tour accompagneranno i visitatori tra gli edifici storici, i monumenti e le vicende dei personaggi illustri che hanno segnato la storia pluricentenaria di Diano Marina. I tre appuntamenti in programma si terranno nelle seguenti date:

Mercoledì 22 luglio

Mercoledì 19 agosto

Mercoledì 2 settembre

Archeologia, territorio ed enogastronomia ligure

Un ruolo centrale nel programma estivo sarà occupato dal legame profondo tra la storia agricola locale, l’economia, il paesaggio e la cultura del Golfo. In quest’ottica, grazie alla collaborazione con le delegazioni imperiesi delle Associazioni ONAOO e FISAR, prenderanno il via due serate speciali dedicate alle eccellenze enogastronomiche del territorio:

Venerdì 17 luglio: la serata “Degustando con Diana”, incentrata sull’assaggio dell’olio extravergine locale.

la serata “Degustando con Diana”, incentrata sull’assaggio dell’olio extravergine locale. Venerdì 28 agosto: l’appuntamento “Brindando con Diana”, dedicato alla scoperta dei pregiati vini della Liguria.

Per i più piccoli e per le famiglie è stato invece pensato il laboratorio didattico “Storie al Museo!”, in programma giovedì 13 agosto, che trasformerà temporaneamente le sale espositive in spazi di gioco per ripercorrere la storia locale in modo ludico. Il cartellone estivo si chiuderà ufficialmente sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), con una conferenza focalizzata sulle ultime scoperte archeologiche emerse nella zona.

Il nuovo orario estivo, i contatti e le info utili

Si ricorda ai visitatori che a partire da martedì 7 luglio è entrato ufficialmente in vigore il nuovo orario estivo del museo, che introduce due specifiche finestre di apertura in orario serale. Il quadro orario settimanale è così articolato:

Martedì: dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Mercoledì e Venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 21:00 alle ore 23:00.

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 21:00 alle ore 23:00. Giovedì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Tutte le attività in calendario sono nate dalla collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Per ottenere maggiori dettagli o per procedere con le prenotazioni, è possibile contattare direttamente il personale del Museo Civico del Lucus Bormani telefonando al numero +39 0183 497621, oppure consultare il sito web ufficiale www.iisl.it. Il museo è inoltre attivo e raggiungibile sulle principali piattaforme social (Facebook, Instagram, Telegram e Threads).