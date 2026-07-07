I sapori autentici della Sicilia sbarcano in Riviera per una serata all’insegna della migliore tradizione gastronomica. Venerdì 11 luglio 2025, a partire dalle ore 19:00, il Pala Bigauda ospiterà l’attesa “Sagra dell’Arancino”. L’evento, promosso dalla Città di Camporosso attraverso l’Assessorato Turismo e Manifestazioni, promette di trasformare la location in un vero e proprio tempio del gusto dedicato alle più celebri specialità isolane.

Un trionfo di specialità catanesi

Il protagonista assoluto della kermesse culinaria sarà il tipico arancino catanese, proposto in un goloso e abbondante formato del peso di 180 grammi l’uno. I partecipanti avranno l’opportunità di intraprendere un viaggio sensoriale grazie alle diverse varianti di farcitura preparate per l’occasione.

Oltre al rinomato street food, la serata offrirà l’occasione di assaporare altri due grandi classici che hanno reso celebre la cucina siciliana nel mondo: la tradizionale caponata e l’immancabile cannolo ripieno.

Il menù in prevendita e le prenotazioni

Per garantire una migliore organizzazione e permettere al pubblico di godere appieno dell’offerta gastronomica, è stata predisposta una formula speciale con un menù completo disponibile in prevendita. Le prenotazioni possono essere effettuate in modo rapido e semplice inviando un messaggio via WhatsApp al numero 388.6429419.

Il pacchetto del menù in prevendita comprende:

2 Arancini a scelta (tra le varianti: Ragù, Pistacchio, Melanzane, Pesto).

1 porzione di Caponata Siciliana.

1 Cannolo.

1 Bevanda.

La realizzazione di questa serata di festa e condivisione è resa possibile anche grazie al supporto di diverse realtà partner e sponsor, tra cui Bar Bistrò Dolceacqua, Riviera, La Vie en Rose, Edilbest, Aloi Impianti e Lenta France.