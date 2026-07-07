La grande musica si prepara ad animare la serata di Ventimiglia. Giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva location del Forte dell’Annunziata ospiterà lo spettacolo “Note d’Estate tra cinema e tradizione”. L’appuntamento vedrà protagoniste le formazioni della Banda Musicale Città di Ventimiglia e della West Coast Drumline Ventimiglia, affiancate dallo stemma della Città di Ventimiglia.
Atmosfere da grande schermo
La locandina dell’evento preannuncia una serata ricca di suggestioni, incorniciata da elementi grafici che richiamano in modo inequivocabile la magia della sala cinematografica, come la classica insegna luminosa in stile retrò e una cascata di popcorn circondata da note musicali. Il titolo stesso dello spettacolo promette di far dialogare in armonia il fascino della settima arte con il patrimonio musicale e la tradizione locale.
Le coordinate dell’evento
Per chi non volesse mancare a questa serata, ecco il riepilogo delle informazioni utili per assistere allo spettacolo:
- Data: Giovedì 9 luglio
- Orario: Ore 21:00
- Location: Forte dell’Annunziata, Ventimiglia
- Realtà coinvolte: Banda Musicale Città di Ventimiglia (APS), West Coast Drumline Ventimiglia e l’istituzione cittadina