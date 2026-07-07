La “Aldo Swing’s Karibe Band Show”, formazione musicale con forti radici nel territorio del Golfo Dianese, si prepara ad animare la serata di Diano Marina. Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 20.00, la spiaggia dei Bagni Giardino ospiterà un evento all’insegna del divertimento, con un gran buffet accompagnato dalla travolgente musica dal vivo del gruppo. Un appuntamento imperdibile in riva al mare per ballare e vivere appieno la movida estiva della Riviera di Ponente.

Il talento locale della Karibe Band

La vera protagonista della serata sarà la Karibe Band (nota anche come Karibe Band Show), una realtà musicale originaria proprio del Golfo Dianese. Il gruppo, che vanta solide radici nel tessuto locale, è ormai una certezza dell’intrattenimento, esibendosi con grande successo soprattutto nella Riviera di Ponente, ma spingendosi anche oltre i confini di questo territorio. Il loro punto di forza è un repertorio musicale estremamente coinvolgente, capace di far ballare e divertire il pubblico grazie alla carica travolgente dei ritmi latino-americani.

Una serata tra musica e sapori in riva al mare

L’evento di sabato 11 luglio ha l’obiettivo dichiarato di “muovere la movida” della città. Oltre all’esibizione della Karibe Band, i partecipanti potranno godere di un gran buffet servito direttamente sulla spiaggia. La colonna sonora della serata spazierà tra generi diversi per accontentare un pubblico ampio ed eterogeneo:

Musica e danze sui ritmi del latino americano.

I grandi successi della musica rock degli anni ’60 e ’80.

Ballo e animazione in compagnia della Aldo Swing’s Karibe Band Show Italia.

Informazioni utili e prenotazioni

La festa si svolgerà in una location suggestiva, offrendo ai presenti la possibilità di ballare e divertirsi a pochi passi dall’acqua. Per partecipare all’evento e godersi lo spettacolo musicale, ecco tutti i dettagli forniti dagli organizzatori:

Data e orario: Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 20.00.

Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 20.00. Location: Spiaggia Bagni Giardino, Diano Marina.

Spiaggia Bagni Giardino, Diano Marina. Prenotazioni: L’organizzazione fa sapere che la prenotazione è gradita. È possibile riservare il proprio tavolo o il proprio ingresso contattando direttamente il numero di cellulare 334 3373280.