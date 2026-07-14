I portici di via Emilia, storico “salotto buono” di Tortona, finiscono nel mirino del degrado urbano a causa dell’incuria e della maleducazione. Per contrastare la sporcizia accumulata all’angolo con via Carducci, l’Amministrazione Comunale ha deciso di correre ai ripari affidando un intervento straordinario di pulizia approfondita a Gestione Ambiente S.p.A. per un costo complessivo di 1.078,00 euro (IVA compresa). Il provvedimento mira a restituire dignità e bellezza a uno degli spazi collettivi più frequentati della città.

Le criticità rilevate nel “salotto” cittadino

La decisione del Settore Territorio e Ambiente del Comune è scaturita da una evidente criticità legata al decoro urbano. Nel tratto di portici interessato è stata infatti riscontrata una forte presenza di:

Residui di patatine e sporcizia diffusa.

Fastidiose e antiestetiche gomme da masticare (cicche) rimaste incollate alla pavimentazione.

Questi elementi non riescono ad essere rimossi durante le normali e standard operazioni di pulizia quotidiana effettuate con acqua e cloro, rendendo così indispensabile un’azione mirata e molto più incisiva.

L’intervento straordinario e il richiamo alla cittadinanza

Per ripristinare le condizioni ottimali della pavimentazione, l’ente pubblico ha deciso di affidarsi a Gestione Ambiente S.p.A., soggetto che già gestisce i servizi di spazzamento e raccolta rifiuti a Tortona. L’operazione speciale prevede:

Il passaggio di una macchina lavapavimenti professionale dedicata.

L’utilizzo di uno specifico detergente alcalino universale ad azione profonda.

L’Amministrazione Comunale, pur attivandosi prontamente per risolvere il problema e migliorare il servizio di controllo, ha voluto lanciare un importante messaggio di sensibilizzazione. Come evidenziato dagli uffici comunali, infatti, se l’impegno dei professionisti della pulizia è indispensabile per la manutenzione, “nulla vale senza la collaborazione attiva di tutta la cittadinanza”.