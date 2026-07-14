Sabato 18 luglio 2026, alle ore 21:00, Piazza della Vittoria (Pala Vittoria) a Cabella Ligure ospiterà lo spettacolo teatrale “Bacio Bacio Micio Micio”, una brillante commedia scritta e diretta da Massimo Brusasco e portata in scena dalla Compagnia Teatrale Fubinese. L’iniziativa, a ingresso a offerta libera, unisce l’intrattenimento culturale a un importante scopo solidale, inserendosi nel progetto comunale per la tutela e la gestione sostenibile delle colonie feline del territorio.

Un progetto per la tutela dei gatti in libertà

La serata rappresenta un tassello fondamentale del progetto “Vita Libera, Vita Protetta – Gestione sostenibile delle colonie feline del Comune di Cabella Ligure”. Realizzato dal Comune grazie al contributo della Regione Piemonte nell’ambito delle iniziative dedicate al benessere animale, il percorso punta a una gestione responsabile dei gatti che vivono in libertà.

L’evento sarà l’occasione ideale per presentare alla cittadinanza, ai villeggianti e ai turisti gli obiettivi del progetto, illustrando le attività previste e promuovendo una maggiore sensibilizzazione sul rispetto e sulla cura degli animali.

Solidarietà concreta con l’Associazione Arca Novese

La manifestazione si avvale della preziosa collaborazione dell’Associazione Arca Novese, partner attiva del progetto. L’intero ricavato delle offerte raccolte durante la serata sarà interamente devoluto all’associazione per sostenere le sue quotidiane attività di cura e assistenza a favore dei gatti del territorio.

Il cast e la produzione sul palco

A dare vita alla commedia sarà la Compagnia Teatrale Fubinese, realtà che quest’anno festeggia l’importante traguardo dei 45 anni di attività.

Il cast e i collaboratori della serata:

Attori sul palco: Elisabetta Abbà, Franco Mordiglia, Paolo Tafuri, Daniela Faletti, Massimo Brusasco e Marina Roncati.

Elisabetta Abbà, Franco Mordiglia, Paolo Tafuri, Daniela Faletti, Massimo Brusasco e Marina Roncati. Collaboratori: Lidia Mordiglia, Carla Spano e Anna Ferraris.

Lidia Mordiglia, Carla Spano e Anna Ferraris. Scenografie: curate direttamente dalla Compagnia Teatrale Fubinese.

curate direttamente dalla Compagnia Teatrale Fubinese. Arredamento di scena: realizzato da SIE-PROGETTO “Recupero dell’Anima”.