Proseguono le attività di controllo per garantire il decoro e la sicurezza urbana ad Alessandria. Nella giornata di oggi, la Polizia Locale ha portato a termine una mirata operazione antidroga all’interno dei giardini pubblici cittadini, riuscendo a scovare e sequestrare alcune sostanze stupefacenti grazie all’indispensabile supporto delle unità cinofile.

Il fiuto dei cani e l’esito dei controlli

L’intervento rientra in una serie di servizi già programmati, volti a contrastare attivamente sia l’uso che lo spaccio di droghe nelle aree verdi della città. Durante le perlustrazioni dei giardini, il fiuto dei cani antidroga ha permesso agli agenti di operare con precisione: l’operazione si è infatti conclusa con l’individuazione e il conseguente sequestro di tre involucri contenenti sostanze stupefacenti.

L’Amministrazione ha assicurato che l’attenzione resterà alta e le ispezioni proseguiranno con regolarità anche nel corso delle prossime settimane. Gli obiettivi primari di questi costanti presidi territoriali sono:

Coadiuvare lo Stato e le altre Forze dell’Ordine.

Garantire la piena sicurezza dell’area e la tutela dei cittadini.

Contrastare in modo attivo e capillare ogni tipo di attività illegale.

La soddisfazione del Sindaco Abonante

Sull’esito dell’operazione è intervenuto il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, che ha voluto rivolgere un ringraziamento agli agenti impegnati sul campo. “La tutela degli spazi pubblici e la sicurezza della nostra cittadinanza resta una priorità assoluta per l’Amministrazione”, ha evidenziato il primo cittadino.

Dopo aver ringraziato “la Polizia Locale e gli operatori delle unità cinofile per l’ottimo lavoro svolto nei nostri giardini”, il Sindaco ha garantito il massimo impegno istituzionale per il futuro: “Continueremo ad aiutare lo Stato, collaborando con le Forze dell’Ordine per presidiare con attenzione i parchi della Città affinché rimangano luoghi sicuri, decorosi e vivibili per tutti, a partire dai più giovani”.

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