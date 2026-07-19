Il grande rock blues è pronto a infiammare la serata di Carezzano Maggiore. Giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 21:15, l’area verde della Società Comunale ospiterà il concerto all’aperto del Leo Ghiringhelli Power Trio. Si tratta del secondo, attesissimo appuntamento della stagione musicale 2026, realizzato grazie al consueto e fondamentale sostegno del GavazzanaBlues. Una serata all’insegna dell’energia pura, progettata per riportare il pubblico alle radici più autentiche del genere.

Alle radici del rock blues

A guidare la formazione ci sarà Leo Ghiringhelli, chitarrista e cantante milanese che si è avvicinato al blues fin da giovanissimo. Folgorato dallo stile del leggendario Jimi Hendrix, e successivamente dalle sonorità di Albert King, Stevie Ray Vaughan e Robben Ford, Ghiringhelli ha saputo sviluppare uno stile personalissimo che attinge sia dal blues moderno che dalla tradizione dei padri fondatori.

Il suo curriculum vanta traguardi di prestigio: nel 2011 ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis insieme a Daniele Tenca, e nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con artisti del calibro di Andy J Forest (con cui collabora assiduamente dal 2010), Eric Sardinas, Doctor Feelgood e Arthur Miles.

Una sezione ritmica d’eccellenza

Ad affiancare il frontman sul palco di Carezzano Maggiore ci sarà una sezione ritmica di altissimo livello, composta da due veterani dei palchi italiani ed europei:

Joe Barreca (Basso): Figura storica della scena rock blues e folkroots dal 1983. Già bassista dei Chicken Mambo, oggi milita nei Mandolin’ Brothers. Nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti internazionali di spessore, tra cui Zachary Richard, Jono Manson e Winston Watson (già batterista di Bob Dylan), accompagnando anche numerosi talenti italiani come Paolo Bonfanti e Daniele Tenca.

Figura storica della scena rock blues e folkroots dal 1983. Già bassista dei Chicken Mambo, oggi milita nei Mandolin’ Brothers. Nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti internazionali di spessore, tra cui Zachary Richard, Jono Manson e Winston Watson (già batterista di Bob Dylan), accompagnando anche numerosi talenti italiani come Paolo Bonfanti e Daniele Tenca. Sergio Ratti (Batteria): Musicista attivissimo da oltre vent’anni nel circuito dei concerti e dei festival. Il suo bagaglio di collaborazioni spazia da Maurizio Vandelli a Roberto Morbioli, passando per Andy J Forest, Ronnie Jones, Aida Cooper e Pino Scotto.

Come partecipare all’evento

Il Power Trio proporrà un repertorio grintoso che fonde la spinta energica del rock blues al massimo rispetto per i classici tradizionali. Per assistere al concerto all’aperto e garantirsi un posto, gli organizzatori raccomandano caldamente la prenotazione, che può essere effettuata attraverso due canali:

Visitando il sito ufficiale gavazzanablues.org .

. Inviando un messaggio WhatsApp al numero 348 5118255.