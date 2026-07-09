Venerdì 17 luglio 2026 il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia organizza una speciale escursione didattica a bordo del Treno delle Meraviglie, con destinazione Tenda. L’iniziativa, riproposta dopo il successo degli scorsi anni, nasce per celebrare il 108° anniversario della morte di Clarence Bicknell (avvenuta nella pace di Casterino il 17 luglio 1918), ricordato come il primo grande studioso dei graffiti rupestri dell’omonima valle.
Sulle tracce della storia nel borgo di Tenda
Il viaggio si snoderà lungo i suggestivi percorsi della Val Roia, antico diverticolo verso il Piemonte della Via Iulia Augusta. Una volta giunti a Tenda, i partecipanti affronteranno una passeggiata attraverso il borgo di origine medievale, che includerà una tappa storica presso la Collegiata di Notre-Dame de l’Assomption. L’edificio religioso venne edificato verso la fine del XV secolo, sulle rovine di una chiesa preesistente, per volere di Giovanni Antonio Lascaris.
Il percorso cittadino culminerà con un momento di omaggio e ricordo di fronte alla lapide dedicata proprio a Clarence Bicknell, pioniere degli studi archeologici nell’area.
Le mostre e la visita al Musée des Merveilles
La giornata proseguirà alle ore 15:00 con l’arrivo al Musée des Merveilles. Ad accogliere il gruppo sarà l’archeologa Nicoletta Bianchi, facente parte dello staff diretto da Silvia Sandrone, che guiderà i visitatori alla scoperta dell’allestimento permanente e di due esposizioni temporanee:
- “Sorcier & Friends, portaits sculptés de la prhéistoire”.
- “Roches de mémoire, 5000 ans d’art rupestre dans les Alpes”.
L’evento rinsalda ulteriormente il solido legame tra il museo francese e il MAR di Ventimiglia, istituzioni da sempre gemellate. Lo stesso museo ventimigliese, infatti, dedica un ampio spazio alla Valle Roia e alla Valle delle Meraviglie all’interno della sua sezione storica, situata al di sotto della terrazza del Forte dell’Annunziata.
Il programma del viaggio e le modalità di prenotazione
Per prendere parte all’escursione è obbligatorio effettuare la prenotazione. Di seguito le tappe e gli orari del viaggio in treno:
- Ore 10:10: Appuntamento per tutti i partecipanti nell’atrio della stazione ferroviaria di Ventimiglia.
- Ore 10:39: Partenza del Treno delle Meraviglie.
- Ore 18:32: Partenza del treno di ritorno dalla stazione di Tenda.
- Ore 20:05: Arrivo previsto a Ventimiglia.
Per richiedere ulteriori informazioni e per procedere con le prenotazioni, è possibile rivolgersi al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (situato in Via Verdi 41 a Ventimiglia) telefonando al numero 0184 35 11 81 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo museoventimiglia@gmail.com.