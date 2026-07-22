Gli agenti della Polizia Locale hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, il presunto autore di una serie di furti che hanno interessato le spiagge di Imperia fin dall’inizio dell’estate. L’uomo è stato bloccato nel pomeriggio di ieri grazie a un intervento mirato degli agenti, ponendo fine agli episodi che minavano la tranquillità dei bagnanti.

L’operazione in borghese e i provvedimenti

L’individuazione del soggetto è il risultato di un’attenta e accurata attività d’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria, in stretta sinergia con il personale addetto alla vigilanza del litorale. Il fermo è scattato durante un servizio di controllo effettuato da agenti in abiti civili, i quali hanno potuto raccogliere tutti gli elementi ritenuti idonei a supportare le accuse.

A seguito dei controlli incrociati, la posizione del presunto responsabile è risultata compromessa sotto diversi aspetti:

Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi commessi in passato.

È emersa la sua presenza irregolare sul territorio nazionale.

Nei suoi confronti sono state immediatamente avviate le procedure amministrative previste dalla legge in materia di immigrazione.

L’impegno per la sicurezza balneare

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro del piano straordinario di controlli estivi, un’iniziativa volta a garantire elevati standard di sicurezza e decoro nelle aree balneari più frequentate.

A esprimere soddisfazione per l’esito delle indagini e per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine è intervenuto il primo cittadino, Claudio Scajola: «Un ringraziamento speciale al Comando per l’operazione conclusa. La sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano le nostre spiagge è e resta la priorità della nostra Amministrazione».

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