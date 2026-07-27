La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del divieto di installare impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole, dichiarando infondate le questioni sollevate dal TAR del Lazio. La recente sentenza (n. 127/2026) rappresenta una vittoria importante per la Coldiretti, che sottolinea la necessità fondamentale di tutelare il suolo destinato alla produzione alimentare dalle speculazioni, promuovendo al contempo una transizione energetica realmente sostenibile.

La posizione a difesa della produzione di cibo

Il pronunciamento dei giudici costituzionali ribadisce un principio difeso con determinazione dalle associazioni di categoria. Coldiretti ha infatti accolto con grande favore la decisione, evidenziando come il passaggio alle energie rinnovabili non debba avvenire a discapito del settore primario. L’associazione ha ribadito che la “transizione energetica può e deve essere perseguita senza sottrarre terreni alla produzione di cibo”, ponendo l’accento sull’urgenza di evitare che le aree produttive del Paese si trasformino in un “terreno di conquista per iniziative speculative”.

La gerarchia delle superfici: dove installare gli impianti

L’associazione agricola ha tenuto a precisare il proprio pieno sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili, chiedendo tuttavia il rispetto di una precisa scala di priorità nell’utilizzo degli spazi. Secondo Coldiretti, le installazioni dei moduli fotovoltaici dovrebbero privilegiare:

I tetti degli edifici

I parcheggi

Le aree industriali dismesse

Le superfici già edificate, impermeabilizzate o degradate

Per quanto riguarda invece le zone prettamente agricole, l’installazione di nuovi impianti per l’energia pulita dovrebbe essere limitata “soltanto a soluzioni realmente compatibili con la prosecuzione dell’attività produttiva”, garantendo così la salvaguardia del paesaggio e della sua naturale vocazione agricola.

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