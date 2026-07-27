L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è alla ricerca di sei cittadini e imprese legati al Comune di Diano Marina per la notifica di alcuni atti. A causa dell’impossibilità di consegnare i documenti direttamente ai destinatari per l’assenza di un’abitazione, di un ufficio o di un’azienda reperibile sul territorio cittadino, le comunicazioni sono state depositate in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale.

I destinatari degli atti

L’avviso di deposito, datato 23 luglio 2026, elenca i nominativi per i quali non è stato possibile portare a termine la consueta procedura di notifica. Di seguito l’elenco esatto degli intestatari ricercati dall’ente di riscossione:

ANSELMO MAURO

NEW OLEANDRI SNC DI PERROTTA ANTONIO E ORDISCI ROSALIA

PIAZZA LUCIA

SACALIS RADU GHEORGHE

SCALA ALESSANDRO

SCHIEBER HANS MARKUS

Le tempistiche di giacenza in Comune

I relativi incartamenti risultano depositati presso la sede municipale di Piazza Martiri della Libertà 3 a partire dal 24 luglio 2026. Per consentire agli interessati di prenderne visione, l’avviso di deposito relativo ai nominativi è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Diano Marina, dove rimarrà affisso a partire da oggi, 27 luglio, fino al prossimo 8 agosto 2026.