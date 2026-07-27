Il 6 agosto, alle ore 21.30, la rassegna “Antiqua 2026” farà tappa a Riva Ligure, presso il suggestivo Oratorio di San Giovanni Battista. La stagione di musica antica, proposta dall’Accademia del Ricercare e intitolata quest’anno “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”, presenterà il concerto “Musica e Spiritualità nel Barocco Europeo”, offrendo una serata all’insegna delle grandi esecuzioni e della storia.

Un legame solido tra musica colta e turismo

L’appuntamento estivo con le melodie classiche consolida anche in questa stagione il forte legame con Riva Ligure. Come evidenziato dagli organizzatori, grazie all’intraprendenza dell’Amministrazione e in particolare dell’assessore Francesco Benza, il borgo imperiese si conferma come uno dei pochi comuni della Riviera capace di coniugare con successo concerti di musica colta con appuntamenti letterari e intrattenimenti pensati per coinvolgere tutti i turisti.

La storica cornice dell’Oratorio

Il concerto si terrà all’interno dell’Oratorio di San Giovanni Battista (situato in Via Nino Bixio 59). L’edificio, la cui costruzione attuale risale al pieno Seicento, si presenta con una facciata semplice dotata di un piccolo sagrato, incastonata vicino alla piazza e alla chiesa parrocchiale.

All’interno, l’ambiente è impreziosito dalla chiara decorazione della volta che raffigura San Maurizio al centro della navata e l’Immacolata nel presbiterio. Il fulcro visivo per i fedeli, all’interno di questo spazio storicamente legato alla confraternita di San Giovanni Battista, è rappresentato da un pregevole e antico crocifisso quattrocentesco.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza culturale, l’esibizione sarà accompagnata da un piccolo allestimento d’arte curato dall’Associazione “La Voce dei Venti”.

Gli interpreti e le info per partecipare

L’evento, a ingresso gratuito, vedrà esibirsi un nutrito e talentuoso gruppo di musicisti:

Lorenzo Cavasanti e Luisa Busca: flauti

flauti Yayoi Masuda ed Efix Puleo: violini

violini Elena Saccomandi: viola

viola Lorenzo Fantinuoli: violoncello

violoncello Laura La Vecchia: tiorba

tiorba Claudia Ferrero: clavicembalo

Per richiedere maggiori informazioni o per effettuare prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione scrivendo agli indirizzi email segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’Accademia del Ricercare.