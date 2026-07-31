Risate e tradizione sono pronte ad animare le serate estive di Garbagna. Sabato 1 e giovedì 6 agosto 2026, a partire dalle ore 21:15, il suggestivo Cortile Rovelli in Piazza Doria ospiterà la Compagnia Dialettale di Garbagna per la messa in scena della commedia “Un equivoco tira l’altro”. L’evento teatrale, organizzato dall’Associazione di Volontariato Librinscena-ODV in collaborazione con il Comune locale, promette di regalare momenti di spensieratezza e divertimento a tutti i presenti.
Il cast degli attori
A dare vita alla commedia garbagnola sul palcoscenico sarà un ricco gruppo di interpreti locali. Di seguito i personaggi, in ordine di apparizione, e i rispettivi attori che li incarneranno:
- Vincenzo Tornati sarà interpretato da Valter Raimondi.
- Lucilla Tornati avrà il volto di Nadia Raschia.
- Fausto sarà portato in scena da Gianni Marchesotti.
- Giulia verrà interpretata da Sandra Toncini.
- Ortensia sarà impersonata da Paola Remotti.
- Gustavo avrà l’interpretazione di Angelo De Bello.
- Il 2° Ladro sarà recitato da Antonio Mandirola.
- Il Carabiniere verrà portato sul palco da Carlo Trausi.
Regia e dietro le quinte
La realizzazione dello spettacolo è resa possibile anche grazie al fondamentale lavoro svolto dietro le quinte da un nutrito team tecnico e di supporto:
- La regia dell’opera è affidata a Carlo Trausi.
- Le scenografie e l’audio sono curati da Antonio Mandirola, Cesare Patrucco, Marta Torre e Riccardo Torre.
- Al trucco e parrucco lavoreranno Gianna Rota e Martina Patrucco.
- Il ruolo di aiutanti è ricoperto da Elisabetta Remotti, Mariangela Verri e Silvia Cassino.
Info su ingresso e prenotazioni
Per assistere alle due serate di spettacolo è previsto l’ingresso libero con oblazioni volontarie a favore dell’organizzazione. Tuttavia, per garantire la migliore gestione degli spazi, la prenotazione dei posti è obbligatoria.
Tutti gli interessati a partecipare possono riservare il proprio posto contattando l’Associazione al numero di telefono 3493358295 oppure inviando un’email all’indirizzo info@librinscena.it.