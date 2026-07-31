Risate e tradizione sono pronte ad animare le serate estive di Garbagna. Sabato 1 e giovedì 6 agosto 2026, a partire dalle ore 21:15, il suggestivo Cortile Rovelli in Piazza Doria ospiterà la Compagnia Dialettale di Garbagna per la messa in scena della commedia “Un equivoco tira l’altro”. L’evento teatrale, organizzato dall’Associazione di Volontariato Librinscena-ODV in collaborazione con il Comune locale, promette di regalare momenti di spensieratezza e divertimento a tutti i presenti.

Il cast degli attori

A dare vita alla commedia garbagnola sul palcoscenico sarà un ricco gruppo di interpreti locali. Di seguito i personaggi, in ordine di apparizione, e i rispettivi attori che li incarneranno:

Vincenzo Tornati sarà interpretato da Valter Raimondi.

Lucilla Tornati avrà il volto di Nadia Raschia.

Fausto sarà portato in scena da Gianni Marchesotti.

Giulia verrà interpretata da Sandra Toncini.

Ortensia sarà impersonata da Paola Remotti.

Gustavo avrà l’interpretazione di Angelo De Bello.

Il 2° Ladro sarà recitato da Antonio Mandirola.

Il Carabiniere verrà portato sul palco da Carlo Trausi.

Regia e dietro le quinte

La realizzazione dello spettacolo è resa possibile anche grazie al fondamentale lavoro svolto dietro le quinte da un nutrito team tecnico e di supporto:

La regia dell’opera è affidata a Carlo Trausi.

Le scenografie e l’audio sono curati da Antonio Mandirola, Cesare Patrucco, Marta Torre e Riccardo Torre.

Al trucco e parrucco lavoreranno Gianna Rota e Martina Patrucco.

Il ruolo di aiutanti è ricoperto da Elisabetta Remotti, Mariangela Verri e Silvia Cassino.

Info su ingresso e prenotazioni

Per assistere alle due serate di spettacolo è previsto l’ingresso libero con oblazioni volontarie a favore dell’organizzazione. Tuttavia, per garantire la migliore gestione degli spazi, la prenotazione dei posti è obbligatoria.

Tutti gli interessati a partecipare possono riservare il proprio posto contattando l’Associazione al numero di telefono 3493358295 oppure inviando un’email all’indirizzo info@librinscena.it.