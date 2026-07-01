Dopo una pausa destinata ai lavori di sistemazione delle aree esterne e alla realizzazione di un nuovo accesso, il Forte di Santa Tecla a Sanremo riapre ufficialmente le porte al pubblico giovedì 2 luglio per inaugurare la stagione 2026/2027. L’offerta culturale, caratterizzata da un ricchissimo calendario di eventi che spaziano dal cinema alle mostre, dalla musica al teatro fino ai laboratori didattici, è stata appositamente studiata per celebrare un traguardo storico: i 270 anni della Fortezza, edificata originariamente nel 1756.

Le novità e i ringraziamenti della Direzione

Il direttore del Forte, Alberto Parodi, ha illustrato con orgoglio la genesi del nuovo cartellone: “Per questa stagione, che coincide con i 270 anni della fondazione, oltre agli importanti lavori di riqualificazione degli esterni che stanno restituendo al Forte il suo aspetto originario, abbiamo pensato ad un’offerta culturale ricca e variegata, che si rivolge anche alle famiglie, con il cinema ma anche con l’offerta di numerosi laboratori didattici”. La proposta spazierà “dalle mostre di fotografia alle composizioni floreali, dalla musica classica a quella elettronica. Non mancheranno poi le iniziative rivolte al benessere e alla meditazione”.

Parodi ha inoltre espresso profonda gratitudine verso i partner istituzionali, a partire dal Comune di Sanremo, la cui collaborazione continua a essere vitale “per la valorizzazione del Forte sia attraverso l’organizzazione dei grandi eventi sia attraverso il sostegno all’attività culturale e di gestione”. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla dottoressa Alessandra Guerrini, giunta al termine del suo mandato alla guida della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria, per aver “seguito e sostenuto non solo i restauri ma anche l’attività di valorizzazione del Forte, consentendone la crescita”.

Il direttore ha infine ricordato l’apporto del Comitato Tecnico Scientifico, con i professori Leo Lecci e Federica Flore, ringraziando lo staff, i fornitori e l’intera comunità, auspicando che quest’ultima possa “continuare a trovare nel Forte svago, dialogo, riflessione e benessere”.

Il cartellone estivo: arte, musica e teatro

Il programma entra nel vivo fin dalle prime ore di luglio con un susseguirsi di appuntamenti:

Cinema all’aperto: Un’anteprima si terrà la sera di mercoledì 1 luglio con “Il Forte del cinema”, una rassegna di 7 serate organizzata in collaborazione con il Teatro Ariston per godersi i film sulle terrazze dei Bastioni.

Un’anteprima si terrà la sera di mercoledì 1 luglio con “Il Forte del cinema”, una rassegna di 7 serate organizzata in collaborazione con il Teatro Ariston per godersi i film sulle terrazze dei Bastioni. Mostre fotografiche e archeologia industriale: Dal 2 luglio al 30 agosto, la fotografa Lidia Giusto esporrà “Ruins”, un malinconico viaggio nel mondo “usato” e perduto dall’uomo. L’esibizione sarà accompagnata da eventi collaterali e concerti di musica elettronica.

Dal 2 luglio al 30 agosto, la fotografa Lidia Giusto esporrà “Ruins”, un malinconico viaggio nel mondo “usato” e perduto dall’uomo. L’esibizione sarà accompagnata da eventi collaterali e concerti di musica elettronica. Swing, Jazz e Pop: Il Centro Studi Musicali Stan Kenton curerà lo “Swing Corner of the Fortress”, proponendo tre concerti (4, 10 e 18 luglio alle ore 18:00) affiancati da un laboratorio sull’arrangiamento tenuto da Freddy Colt.

Il Centro Studi Musicali Stan Kenton curerà lo “Swing Corner of the Fortress”, proponendo tre concerti (4, 10 e 18 luglio alle ore 18:00) affiancati da un laboratorio sull’arrangiamento tenuto da Freddy Colt. Musica classica: Due eventi saranno curati dall’Associazione culturale Musica a Santa Tecla (tra l’11 e il 31 luglio) e tre appuntamenti vedranno protagonista il Voxonus Festival con l’Orchestra Sinfonica di Savona (12 e 25 luglio, 29 agosto).

Due eventi saranno curati dall’Associazione culturale Musica a Santa Tecla (tra l’11 e il 31 luglio) e tre appuntamenti vedranno protagonista il Voxonus Festival con l’Orchestra Sinfonica di Savona (12 e 25 luglio, 29 agosto). Teatro d’autore: Il 16 luglio andrà in scena “Medusa, Scilla e la Sfinge. Donne, maghe e mostri” con Arianna Scommegna e musiche di Edmondo Romano (produzione Teatro Pubblico Ligure, regia di Sergio Maifredi). Il 7 agosto seguirà “La terra degli Ulivi”, che segnerà l’atteso ritorno di Pino Petruzzelli.

Il 16 luglio andrà in scena “Medusa, Scilla e la Sfinge. Donne, maghe e mostri” con Arianna Scommegna e musiche di Edmondo Romano (produzione Teatro Pubblico Ligure, regia di Sergio Maifredi). Il 7 agosto seguirà “La terra degli Ulivi”, che segnerà l’atteso ritorno di Pino Petruzzelli. Danza e ballo: Il 30 luglio tornerà il Balletto Teatro di Torino con spettacoli e laboratori partecipati, mentre gli amanti del tango argentino potranno godersi tre serate di “Milonga” (1 e 22 agosto, più una data a settembre) curate dalla Scuola Danza Città dei Fiori.

Il 30 luglio tornerà il Balletto Teatro di Torino con spettacoli e laboratori partecipati, mentre gli amanti del tango argentino potranno godersi tre serate di “Milonga” (1 e 22 agosto, più una data a settembre) curate dalla Scuola Danza Città dei Fiori. Famiglie e benessere: Si spazierà dai corsi di yoga del Centro Tama Asd ai Bagni di Gong della dott.ssa Anna Salmaso, fino ai numerosi laboratori creativi per bambini curati da Roberta Di Marco. Il 5 settembre, Alfa Spettacoli proporrà “I Giochi di una volta” con 70 attività tradizionali per educare al rispetto ambientale.

L’autunno: turismo, natura e progetti inclusivi

La vitalità del Forte proseguirà anche nei mesi successivi:

Riflessioni sul mare: Dal 4 settembre all’11 ottobre, la mostra “Mare Vostrum” di Eleonora D’Angelo, sostenuta dall’Associazione Marinai d’Italia e dal Consorzio Genova Agorà, indagherà il fenomeno dell’Overtourism turistico.

Dal 4 settembre all’11 ottobre, la mostra “Mare Vostrum” di Eleonora D’Angelo, sostenuta dall’Associazione Marinai d’Italia e dal Consorzio Genova Agorà, indagherà il fenomeno dell’Overtourism turistico. Composizioni floreali: Nelle giornate dell’8 e 9 ottobre gli spazi ospiteranno l’istituto IDFA con un seminario di arte contemporanea creata con foglie e fiori.

Nelle giornate dell’8 e 9 ottobre gli spazi ospiteranno l’istituto IDFA con un seminario di arte contemporanea creata con foglie e fiori. Eventi corali e installazioni: Previsti due concerti del Coro Nova Tempora Odv (il 4 ottobre e il 19 dicembre). Dal 4 dicembre 2026 al 24 gennaio 2027 sarà la volta di “Città condivise”, installazioni ispirate a Italo Calvino firmate da Giuse Maggi e Federica Rindone.

A sottolineare il valore sociale della stagione sarà un importante progetto di inclusione. Tutte le mostre saranno infatti corredate da descrizioni redatte secondo le linee guida europee “Easy to Read”, curate dagli utenti con disabilità intellettiva del Laboratorio Info Facile del centro diurno Anffas Sanremo.

Orari, servizi e modalità di accesso

Per godere pienamente della stagione culturale, la Direzione ha confermato l’iniziativa della Membership Card (acquistabile in biglietteria), che consente l’accesso gratuito al Forte per l’intera programmazione e per gli eventi con biglietto ordinario, includendo benefici come la prenotazione dei posti a sedere (rimangono esclusi gli appuntamenti con tariffe organizzati da terzi). Torna anche SmartTecla, il servizio che permette a turisti e cittadini di utilizzare le sale del Quartiere dei Cannonieri il venerdì per lo studio e lo smart working (previo pagamento del biglietto di ingresso o possesso della Membership Card).

Gli orari di apertura previsti sono i seguenti:

Dal 2 luglio al 13 settembre 2026: le sale saranno visitabili dal giovedì alla domenica, dalle 17:30 alle 23:30 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura). Il venerdì è prevista un’apertura supplementare dalle 09:00 alle 13:00.

le sale saranno visitabili dal giovedì alla domenica, dalle 17:30 alle 23:30 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura). Il venerdì è prevista un’apertura supplementare dalle 09:00 alle 13:00. Dal 17 settembre 2026 al 24 gennaio 2027: apertura dal giovedì alla domenica in due fasce (10:00-13:00 e 15:00-18:00). Nella giornata di venerdì l’apertura è fissata a partire dalle ore 09:00.

Per quanto riguarda le tariffe di ingresso, il sistema di biglietteria prevede ticket a tariffa intera, tariffa ridotta (dedicata ai giovani compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 25 anni) e accessi totalmente gratuiti riservati ai minorenni e alle particolari categorie indicate dalla normativa ministeriale in vigore, oltre alla sopra citata Membership Card annuale. Le informazioni dettagliate possono essere reperite sul sito istituzionale.