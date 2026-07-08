Il Circolo Lunassese ha ufficialmente presentato il suo calendario di eventi per l’estate 2026, invitando residenti e visitatori a trascorrere i mesi più caldi dell’anno all’insegna della “tradizione, amicizia e territorio”. Nel borgo di Lunassi, a partire da metà luglio e fino all’inizio di settembre, andrà in scena un ricco e variegato programma di appuntamenti capaci di spaziare dalle serate a tema alle camminate, passando per la musica dal vivo, il gioco e le eccellenze gastronomiche.

Un programma per tutti i gusti

Il cartellone stilato dagli organizzatori offre occasioni di svago e ritrovo per l’intera comunità, snodandosi attraverso sette appuntamenti principali. Di seguito il calendario dettagliato delle iniziative in programma:

Sabato 18 luglio: L’estate entra nel vivo con i colori e i sapori di “Viva la Fiesta Messicana”.

L’estate entra nel vivo con i colori e i sapori di “Viva la Fiesta Messicana”. Domenica 26 luglio: Appuntamento dedicato alle celebrazioni di “Sant’Anna”.

Appuntamento dedicato alle celebrazioni di “Sant’Anna”. Domenica 2 agosto: Spazio all’attività fisica all’aria aperta e al ricordo con la “Camminata – Memorial Massimo Galbiati”.

Spazio all’attività fisica all’aria aperta e al ricordo con la “Camminata – Memorial Massimo Galbiati”. Lunedì 10 agosto: La comunità si riunisce in occasione della festività di “San Lorenzo”.

La comunità si riunisce in occasione della festività di “San Lorenzo”. Giovedì 13 agosto: Intrattenimento garantito con la “Serata di Musica”, un evento speciale realizzato con il patrocinio del Comune di Fabbrica Curone.

Intrattenimento garantito con la “Serata di Musica”, un evento speciale realizzato con il patrocinio del Comune di Fabbrica Curone. Sabato 29 agosto: Gli appassionati delle carte si sfideranno nella “Gara di Scopone – Memorial Piero Gatti”.

Gli appassionati delle carte si sfideranno nella “Gara di Scopone – Memorial Piero Gatti”. Domenica 6 settembre: Il calendario si chiuderà all’insegna del buon cibo e dei sapori locali con la tradizionale “Festa della Panissa”.

L’invito degli organizzatori

L’intero calendario del 2026 si fonda su tre pilastri fondamentali per l’associazione, chiaramente espressi nel motto riportato sulla locandina ufficiale: “Tradizione, amicizia e territorio”. Con questo spirito, il Circolo rinnova il suo caloroso invito a partecipare numerosi alle iniziative proposte, ricordando a tutti: “Vi aspettiamo a Lunassi!”.