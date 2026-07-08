Il Comune di Diano Marina ha dato il via libera alle procedure per rimborsare i cittadini che, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2026, hanno versato un importo superiore al dovuto per l’Imposta Municipale Propria (IMU). L’Ufficio Tributi, dopo aver esaminato attentamente le richieste pervenute, ha accertato la regolarità della documentazione e ha predisposto la restituzione delle somme per rimediare a sviste, errori contabili o versamenti finiti per sbaglio nelle casse del municipio.

Le cause dei pagamenti in eccesso

L’intervento dell’Amministrazione si è reso necessario in seguito alle istanze presentate da diversi utenti che si sono accorti di aver pagato un’imposta maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta. Le anomalie riscontrate dagli uffici competenti, relative agli ultimi anni di imposta, riguardano diverse casistiche e disguidi tecnici.

Nello specifico, i rimborsi andranno a sanare le seguenti situazioni:

Errori di calcolo effettuati in fase di pagamento.

Duplicazioni accidentali dei versamenti.

Quote versate per immobili che in realtà erano già stati oggetto di vendita.

Pagamenti effettuati erroneamente a favore di Diano Marina da parte di contribuenti i cui immobili ricadono invece sotto la giurisdizione del vicino Comune di Diano Arentino.

Pratiche approvate e via alle liquidazioni

L’Ufficio Tributi cittadino ha ultimato la revisione degli elenchi e delle singole pratiche. Dopo aver verificato la correttezza formale di ogni singola istanza e la validità dei documenti allegati, l’Ente ha elaborato i conteggi definitivi.

La spesa necessaria per coprire tutte le restituzioni è già stata regolarmente stanziata a bilancio per il corrente esercizio finanziario. Terminato l’iter burocratico e di controllo, si procederà ora alla liquidazione diretta in favore dei contribuenti coinvolti, chiudendo definitivamente le pendenze fiscali per le annualità in questione.