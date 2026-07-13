Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Sociale di Valenza ospiterà lo spettacolo “ESEMPLARI FUORI PRODUZIONE”, un’attesa restituzione teatrale del percorso laboratoriale svolto con la Comunità “Al Rangone” di Frascaro. Per il terzo anno consecutivo, il palcoscenico valenzano si trasforma in uno spazio di accoglienza, espressione e riscatto, confermando il valore della pratica teatrale come strumento capace di aprire scenari di consapevolezza e fiducia in se stessi e nell’altro.

Un titolo-manifesto e un ribaltamento di prospettiva

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’iniziativa torna con un taglio tragicomico, cinico e profondamente contemporaneo, a partire dal titolo scelto: “ESEMPLARI FUORI PRODUZIONE”. Questa definizione si pone come un vero e proprio manifesto che ironizza sull’idea di un’umanità trattata alla stregua di merce in serie o scarto industriale. Un concetto forte che i protagonisti ribalteranno sul palco, rivendicando a gran voce la propria unicità e la propria profonda identità di persone.

I protagonisti e la messa in scena

A dare corpo e voce a questa narrazione, spegnendo il rumore del mondo esterno per accendere la verità del teatro, saranno nove protagonisti:

Luca

Veronica

Santo

Raffaello

Cristian

Francesco

Matteo

Cristian

Mattia

Guidati in un intenso percorso durato alcuni mesi e articolato tra scrittura creativa, training teatrale ed elaborati artistici, i ragazzi porteranno sul palcoscenico i propri vissuti, i propri pensieri e le proprie intime confessioni.

Il lavoro di squadra e le parole dei curatori

L’intero progetto – sostenuto dalla Casa di Quartiere di Alessandria e dal Comune di Frascaro – è promosso dalla gestione del Teatro di Valenza (Cooperativa CMC-Nidodiragno). La regia dello spettacolo è firmata da Ilaria Piccardi, che ha curato il percorso laboratoriale insieme a Matteo Bertaglia, a cui sono affidati anche audio e luci (con il supporto tecnico amichevole di Bruno Bocchio).

A spiegare il significato profondo di questa esperienza, nata in sinergia con la Comunità “Al Rangone” (struttura derivata dalla storica realtà genovese di San Benedetto al Porto fondata da don Andrea Gallo), sono proprio i curatori del progetto: “Il costo emotivo di questo percorso è stato enorme per tutte e tutti noi”.

Gli stessi curatori sottolineano come la fatica e le difficoltà dei mesi passati a scavare nella scrittura, nel training e nelle complesse gioie e dinamiche della vita di comunità, “vengono sublimate e ridate al pubblico sotto forma di pura verità”. Sul palco si sprigionerà l’energia vitale di questo gruppo: “Non è un saggio, è un atto di resistenza umana e siamo orgogliosi di condividerlo con la comunità”.

Dettagli e informazioni sull’evento

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione. Di seguito il riepilogo per assistere allo spettacolo:

Data e orario: Giovedì 16 luglio 2026, ore 20:30.

Giovedì 16 luglio 2026, ore 20:30. Luogo: Teatro Sociale di Valenza (AL).

Teatro Sociale di Valenza (AL). Ingresso: Aperto a tutti. È prevista una modalità a offerta libera per il sostegno e l’autosostentamento del progetto.

Aperto a tutti. È prevista una modalità a offerta libera per il sostegno e l’autosostentamento del progetto. Contatti e Informazioni: Tel. 0131.920154 – WhatsApp (modalità consigliata) 324.0838829.