Domenica 19 luglio 2026, alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza dei Corallini (Piazza San Giovanni Battista) accoglierà il gran finale della 13° edizione della rassegna “Cervo ti Strega”. Il protagonista assoluto della serata sarà lo scrittore Michele Mari, fresco vincitore dell’80° Premio Strega con il suo romanzo “I convitati di pietra”. Un appuntamento molto atteso che porterà il grande pubblico a dialogare direttamente con l’autore nel cuore del borgo ligure.
Il programma della serata e gli ospiti
L’incontro letterario sarà arricchito dalla presenza di diversi ospiti e momenti di intrattenimento. Il programma prevede infatti:
- L’introduzione dell’evento, che sarà affidata alla professoressa Francesca Rotta Gentile.
- L’intervista all’autore, a cura del conduttore televisivo Pino Strabioli.
- Gli intermezzi musicali nel corso dell’incontro, che vedranno l’esibizione della cantante Nama.
- Il servizio di traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) curato da Lorella Galvani, per rendere la manifestazione accessibile a tutti.
Al termine della presentazione sul palco, gli appassionati avranno l’opportunità di incontrare personalmente il vincitore del Premio Strega durante il momento dedicato al firma copie e al saluto con il pubblico.
La collaborazione con le scuole del territorio
La rassegna conferma anche quest’anno la sua forte vocazione educativa, mantenendo viva la preziosa collaborazione con gli istituti scolastici delle Province di Imperia e Cuneo. Durante la serata del 19 luglio saranno infatti presenti gli allievi di diverse scuole del territorio:
- I ragazzi dell’Istituto “Baruffi” di Ceva.
- Gli studenti del Liceo “Vieusseux” di Imperia.
- Gli allievi del Liceo “Cassini” di Sanremo.
- Gli studenti del Liceo “Aprosio” di Ventimiglia.
- I giovani dell’Istituto “Colombo” di Sanremo.
Informazioni e biglietti
L’organizzazione ricorda infine a tutti gli interessati che i biglietti per poter assistere alla serata conclusiva di questa edizione sono attualmente acquistabili online.