Domenica 19 luglio 2026, a partire dalle ore 19:00, il piccolo e accogliente borgo di Gremiasco (AL) ospiterà la 23ª edizione della Festa del Salame Nobile del Giarolo. Questa storica manifestazione itinerante celebrerà l’incontro tra il rinomato salume locale, i pregiati vini DOC Colli Tortonesi e DOCG Gavi, e le migliori eccellenze agroalimentari del territorio. Un appuntamento che unisce la cultura enogastronomica a momenti di divulgazione, laboratori per i più piccoli e intrattenimento musicale per l’intera comunità.
Gli appuntamenti delle ore 18:00: convegni, mostre e laboratori
Prima dell’apertura ufficiale della festa, il pomeriggio sarà animato da una serie di iniziative culturali ed educative a partire dalle ore 18:00. In particolare:
- Si terrà un laboratorio dedicato alla produzione del salame, pensato per i bambini e ospitato nell’asilo di Gremiasco.
- Sarà allestita una mostra con i disegni realizzati dagli alunni, grazie alla collaborazione con la Scuola Primaria “F. Giani” di San Sebastiano Curone.
- Presso i locali della Biblioteca di Gremiasco, andrà in scena il convegno “Il Salame del Giarolo nell’alta ristorazione”, che vedrà la partecipazione di illustri personaggi della ristorazione locale ed extra territoriale.
- Durante il convegno avverrà la premiazione del nuovo Ambasciatore del Salame Nobile del Giarolo 2026.
Le opzioni di degustazione e il premio “Miglior Giarolo 2026”
Dalle ore 19:00, l’ingresso al borgo sarà libero per permettere a tutti di passeggiare, visitare gli espositori e conoscere da vicino i prodotti. Grazie alla consolidata collaborazione con la realtà Incontri DiVini, il pubblico potrà acquistare diversi pacchetti di degustazione. Le opzioni a disposizione includono:
- La degustazione combinata di tre vini accompagnata da cinque mini panini con il salame.
- L’acquisto del solo calice, che comprende tre assaggi di vino.
- L’acquisto della sola degustazione food, comprensiva di cinque panini.
- La possibilità di integrare l’esperienza con una degustazione extra di ulteriori tre assaggi di vino.
Acquistando un pacchetto degustazione, i visitatori riceveranno un apposito gettone che permetterà loro di prendere parte attivamente alla manifestazione: sarà infatti possibile votare il proprio produttore preferito per insignire il salumaio più apprezzato del Premio Miglior Giarolo 2026.
Intrattenimento e protagonisti del gusto
La serata in piazza sarà animata da simpatici giochi che coinvolgeranno il pubblico, con un premio finale previsto per i partecipanti più meritevoli, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato alle selezioni del dj Luciano Boido.
L’evento vedrà una vastissima partecipazione di eccellenze locali. Tra i protagonisti spiccano i 12 produttori del Consorzio del Salame Nobile del Giarolo:
- Macelleria Arsura.
- Salumeria Mutti.
- Corte di Brignano.
- La Nuova Valle (Cianta).
- Cascina Giambolino.
- Foresteria La Merlina.
- Terre di Sarizzola.
- Valli Unite.
- Fittabile.
- Salumeria Botti.
- Da Pina.
- Il Giglio.
Ad accompagnare i salumi ci saranno 10 cantine vinicole. Cascina Giambolino, Valli Unite e Terre di Sarizzola proporranno in degustazione sia i loro salami che i loro vini. A queste si aggiungono le cantine Mariotto, Fiordaliso, Le Praie, Maurizio Bruno, Paolo Poggio, Nuna Wines, Romanzo del Vino e Vigneti Battegazzore per i Colli Tortonesi, insieme a Roberto Sarotto e Rugrà per il Gavi.
Saranno inoltre presenti i birrifici Ponte Blu, Birrificio Montegioco e Vediamoci a Gremiasco centro sportivo. L’offerta gastronomica sarà completata da tre aree food gestite da MainstrEAT, Ristorante L’Erica di Roberto e lo Chef Diego Bongiovanni, oltre ai drink di Ombra Bar e ai dolci (zucchero filato e crepes) di Re Bombolone. Arricchiranno la fiera anche produttori e realtà come Sapore di Pane, Coop La Tula, La Montemarzina, Luca Montaldo, I Formaggi di Guido, Terre del Giarolo, I Tre Faggi, Coop Volpedo Frutta, Adriano Terribile e L’Ape Regina.
Come arrivare e informazioni sui parcheggi
Il borgo di Gremiasco è raggiungibile provenendo sia da San Sebastiano Curone che da Fabbrica Curone. Per chi giunge da fuori territorio, l’uscita autostradale di riferimento più comoda è quella di Tortona (AL).
L’organizzazione segnala che non è previsto un servizio navetta. Sono tuttavia a disposizione diverse aree di sosta per i veicoli:
- Due parcheggi situati in corrispondenza dell’ingresso da Strada Comunale Riarasso.
- Un parcheggio dislocato lungo la Strada Provinciale 100-Via Soldati Dispersi in Russi.
- Un parcheggio situato presso il piazzale del centro sportivo di Gremiasco.