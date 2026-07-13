Domenica 19 luglio 2026, a partire dalle ore 19:00, il piccolo e accogliente borgo di Gremiasco (AL) ospiterà la 23ª edizione della Festa del Salame Nobile del Giarolo. Questa storica manifestazione itinerante celebrerà l’incontro tra il rinomato salume locale, i pregiati vini DOC Colli Tortonesi e DOCG Gavi, e le migliori eccellenze agroalimentari del territorio. Un appuntamento che unisce la cultura enogastronomica a momenti di divulgazione, laboratori per i più piccoli e intrattenimento musicale per l’intera comunità.

Gli appuntamenti delle ore 18:00: convegni, mostre e laboratori

Prima dell’apertura ufficiale della festa, il pomeriggio sarà animato da una serie di iniziative culturali ed educative a partire dalle ore 18:00. In particolare:

Si terrà un laboratorio dedicato alla produzione del salame, pensato per i bambini e ospitato nell’asilo di Gremiasco.

Sarà allestita una mostra con i disegni realizzati dagli alunni, grazie alla collaborazione con la Scuola Primaria “F. Giani” di San Sebastiano Curone.

Presso i locali della Biblioteca di Gremiasco, andrà in scena il convegno “Il Salame del Giarolo nell’alta ristorazione”, che vedrà la partecipazione di illustri personaggi della ristorazione locale ed extra territoriale.

Durante il convegno avverrà la premiazione del nuovo Ambasciatore del Salame Nobile del Giarolo 2026.

Le opzioni di degustazione e il premio “Miglior Giarolo 2026”

Dalle ore 19:00, l’ingresso al borgo sarà libero per permettere a tutti di passeggiare, visitare gli espositori e conoscere da vicino i prodotti. Grazie alla consolidata collaborazione con la realtà Incontri DiVini, il pubblico potrà acquistare diversi pacchetti di degustazione. Le opzioni a disposizione includono:

La degustazione combinata di tre vini accompagnata da cinque mini panini con il salame.

L’acquisto del solo calice, che comprende tre assaggi di vino.

L’acquisto della sola degustazione food, comprensiva di cinque panini.

La possibilità di integrare l’esperienza con una degustazione extra di ulteriori tre assaggi di vino.

Acquistando un pacchetto degustazione, i visitatori riceveranno un apposito gettone che permetterà loro di prendere parte attivamente alla manifestazione: sarà infatti possibile votare il proprio produttore preferito per insignire il salumaio più apprezzato del Premio Miglior Giarolo 2026.

Intrattenimento e protagonisti del gusto

La serata in piazza sarà animata da simpatici giochi che coinvolgeranno il pubblico, con un premio finale previsto per i partecipanti più meritevoli, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato alle selezioni del dj Luciano Boido.

L’evento vedrà una vastissima partecipazione di eccellenze locali. Tra i protagonisti spiccano i 12 produttori del Consorzio del Salame Nobile del Giarolo:

Macelleria Arsura.

Salumeria Mutti.

Corte di Brignano.

La Nuova Valle (Cianta).

Cascina Giambolino.

Foresteria La Merlina.

Terre di Sarizzola.

Valli Unite.

Fittabile.

Salumeria Botti.

Da Pina.

Il Giglio.

Ad accompagnare i salumi ci saranno 10 cantine vinicole. Cascina Giambolino, Valli Unite e Terre di Sarizzola proporranno in degustazione sia i loro salami che i loro vini. A queste si aggiungono le cantine Mariotto, Fiordaliso, Le Praie, Maurizio Bruno, Paolo Poggio, Nuna Wines, Romanzo del Vino e Vigneti Battegazzore per i Colli Tortonesi, insieme a Roberto Sarotto e Rugrà per il Gavi.

Saranno inoltre presenti i birrifici Ponte Blu, Birrificio Montegioco e Vediamoci a Gremiasco centro sportivo. L’offerta gastronomica sarà completata da tre aree food gestite da MainstrEAT, Ristorante L’Erica di Roberto e lo Chef Diego Bongiovanni, oltre ai drink di Ombra Bar e ai dolci (zucchero filato e crepes) di Re Bombolone. Arricchiranno la fiera anche produttori e realtà come Sapore di Pane, Coop La Tula, La Montemarzina, Luca Montaldo, I Formaggi di Guido, Terre del Giarolo, I Tre Faggi, Coop Volpedo Frutta, Adriano Terribile e L’Ape Regina.

Come arrivare e informazioni sui parcheggi

Il borgo di Gremiasco è raggiungibile provenendo sia da San Sebastiano Curone che da Fabbrica Curone. Per chi giunge da fuori territorio, l’uscita autostradale di riferimento più comoda è quella di Tortona (AL).

L’organizzazione segnala che non è previsto un servizio navetta. Sono tuttavia a disposizione diverse aree di sosta per i veicoli:

Due parcheggi situati in corrispondenza dell’ingresso da Strada Comunale Riarasso.

Un parcheggio dislocato lungo la Strada Provinciale 100-Via Soldati Dispersi in Russi.

Un parcheggio situato presso il piazzale del centro sportivo di Gremiasco.