IL POLLO ALLA MARENGO

                    Il pollo alla Marengo

È un piatto prelibato,

un buon alimento,

dove, quando è stato cucinato?

– o = O = o –

È la sera del 14 giugno milleottocento,

al termine della battaglia,

fra le pallottole al par del vento,

per la cena c’è solo poca brodaglia.

– o = O = o –

Napoleone non è contento!

Qualcosa bisogna pur cucinare?

Il cuoco intuisce l’avvisaglia,

va per la campagna a razzolare

qualcosa per mangiare.

– o = O = o –

Arriva nelle cascine

Trova: uova,  pollo, galline,

gamberi di fiume, … un po’di gustini,

fra lo starnazzar dei tacchini

scatena l’ira dei contadini.

– o = O = o –

Scappa, corre a pasticciar

fra fornelli, fornellini.

Appena finito di cucinar

la campana ha suonato,

tutti corrono a gustar

il pollo alla Marengo,

appena sfornato.

Un gran piatto da ricordar,

per il gusto prelibato,

dall’astuto Dounand* cucinato.

Dounand, nome del cuoco di Napoleone

                              Franco Montaldo