IL POLLO ALLA MARENGO
Il pollo alla Marengo
È un piatto prelibato,
un buon alimento,
dove, quando è stato cucinato?
– o = O = o –
È la sera del 14 giugno milleottocento,
al termine della battaglia,
fra le pallottole al par del vento,
per la cena c’è solo poca brodaglia.
– o = O = o –
Napoleone non è contento!
Qualcosa bisogna pur cucinare?
Il cuoco intuisce l’avvisaglia,
va per la campagna a razzolare
qualcosa per mangiare.
– o = O = o –
Arriva nelle cascine
Trova: uova, pollo, galline,
gamberi di fiume, … un po’di gustini,
fra lo starnazzar dei tacchini
scatena l’ira dei contadini.
– o = O = o –
Scappa, corre a pasticciar
fra fornelli, fornellini.
Appena finito di cucinar
la campana ha suonato,
tutti corrono a gustar
il pollo alla Marengo,
appena sfornato.
Un gran piatto da ricordar,
per il gusto prelibato,
dall’astuto Dounand* cucinato.
Dounand, nome del cuoco di Napoleone
Franco Montaldo