Nei giorni scorsi, i militari della Capitaneria di Porto di Imperia si sono mobilitati per una causa di vitale importanza, partecipando in prima persona a una giornata di donazione di sangue ed emocomponenti presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale cittadino. L’ampia adesione da parte del personale della Guardia Costiera testimonia un impegno costante a favore della collettività, rivelandosi cruciale in un periodo dell’anno storicamente critico per le scorte sanitarie.

L’importanza delle donazioni estive

L’intervento del personale militare non si è limitato al solo sangue intero, ma ha riguardato anche la donazione di componenti fondamentali come il plasma e le piastrine. Si tratta di elementi indispensabili per affrontare:

Trattamenti di numerose patologie complesse.

Interventi chirurgici d’urgenza.

Terapie oncologiche.

L’iniziativa della Capitaneria arriva in un momento particolarmente delicato. Durante la stagione estiva, complici le vacanze e i cambi di routine, si registra un fisiologico calo delle donazioni su tutto il territorio nazionale. Al contempo, l’aumento di turisti sulle coste fa crescere il fabbisogno di scorte mediche. In questo scenario, il contributo della Guardia Costiera è prezioso per garantire la continuità terapeutica nei presidi ospedalieri ed evitare gravi carenze nei reparti di emergenza-urgenza.

I ringraziamenti e l’appello del primario

Il Dott. Attilio Cristallo, primario del reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Imperia, ha voluto rimarcare la rilevanza del gesto rivolgendo “un sentito ringraziamento al personale della Capitaneria di Porto di Imperia per la sensibilità e la prontezza dimostrate”.

Il medico ha ricordato come la donazione sia un elemento essenziale per la sanità locale e come la risposta dei militari rappresenti “un esempio fondamentale per l’intera cittadinanza”. Nel periodo estivo, infatti, le scorte dei centri trasfusionali subiscono “una drastica riduzione, mentre la domanda rimane costante se non superiore”. Per questo motivo, un contributo di tale portata, sottolinea Cristallo, “garantisce serenità operativa al nostro ospedale e sicurezza per tutti i pazienti”.

Come aderire alla campagna di donazione

Con la speranza che l’iniziativa militare non resti un episodio isolato, i medici e le associazioni del territorio continuano a lanciare un messaggio di sensibilizzazione a tutta la popolazione in buona salute. Donare sangue o derivati richiede solo pochi minuti ed è un atto semplice, sicuro, dolcissimo e del tutto privo di rischi, ma dal valore inestimabile per chi si trova in condizioni di necessità.

I cittadini interessati a sostenere il sistema sanitario e a salvare vite umane possono prenotare il proprio colloquio e la successiva donazione rivolgendosi direttamente a:

Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Imperia.

Associazioni di Volontariato donatori presenti sul territorio.