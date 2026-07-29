Arrivano i fondi regionali per il ripristino della funzionalità e dell’accessibilità della costa ligure e, per Diano Marina, (uno dei sei comuni in tutta la Liguria premiato dalla Regione) si apre la strada a un progetto molto atteso: la sistemazione dell’ex camping “Angolo di sogno”. L’area naturalistica – situata in una posizione strategica vicino all’Incompiuta e alla pista ciclabile – verrà trasformata dall’Amministrazione in un nuovo parco pubblico e le opere di difesa previste a ponente del molo Cavour, sono molto importanti e rappresentano il primo tassello di un lungo percorso. Un intervento, però, fondamentale che metterà in sicurezza il litorale, garantendone il libero accesso in tutta sicurezza in tutte le stagioni dell’anno.

La presentazione a Diano Marina e il focus sulle coste

I progetti finanziati dalla Regione Liguria per il demanio marittimo sono stati illustrati ufficialmente ieri presso la sala consiliare del Comune di Diano Marina (foto in fondo all’articolo). All’incontro erano presenti l’assessore regionale al Demanio Marittimo, Marco Scajola, il consigliere regionale incaricato per gli Enti Locali, Angelo Vaccarezza, e i sindaci dei Comuni coinvolti dai nuovi stanziamenti: Cristiano Za Garibaldi (Diano Marina), Enzo Mazzarese (San Lorenzo al Mare), Marcello Pallini (Santo Stefano al Mare), Luigi De Vincenzi (Pietra Ligure), Ambrogio Repetto (Noli), Giovanni Anelli (Camogli) e Francesca Sturlese (Portovenere).

L’obiettivo condiviso di questo nuovo piano strategico, cofinanziato dalle stesse Amministrazioni comunali, è quello di recuperare spiagge e scogliere per renderle sicure, accessibili e pienamente inclusive per tutta la cittadinanza.

L’impegno per il demanio: le parole di Scajola

“In stretta collaborazione con i Comuni continuiamo la nostra opera sul demanio costiero della Liguria – ha spiegato l’assessore regionale Marco Scajola a margine della presentazione –. Con questi nuovi interventi recupereremo spiagge, consolideremo scogliere e opere di difesa, ma soprattutto renderemo accessibili diverse porzioni di costa che, finora, non lo sono state”.

“Queste ulteriori risorse economiche – ha poi concluso l’assessore – dimostrano il nostro impegno concreto per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali rendendo le nostre coste sempre più attrattive, sicure e accoglienti”.

Gli altri interventi previsti in Liguria

Oltre al progetto strategico che trasformerà il volto del litorale dianese, il piano regionale ha delineato altri sei interventi mirati lungo l’intero arco costiero:

San Lorenzo al Mare: realizzazione di un percorso litoraneo, a barriere abbattute, per garantire un accesso sicuro e inclusivo alla spiaggia libera di ponente.

realizzazione di un percorso litoraneo, a barriere abbattute, per garantire un accesso sicuro e inclusivo alla spiaggia libera di ponente. Santo Stefano al Mare: ripristino della funzionalità della difesa a mare dello specchio acqueo attrezzato di Santo Stefano al Mare e di parte dell’abitato.

ripristino della funzionalità della difesa a mare dello specchio acqueo attrezzato di Santo Stefano al Mare e di parte dell’abitato. Noli: recupero e sviluppo delle spiagge situate sul versante Nord di Capo Noli.

recupero e sviluppo delle spiagge situate sul versante Nord di Capo Noli. Pietra Ligure: riqualificazione e adeguamento dell’accessibilità demaniale del litorale per il ponente, in adiacenza all’ospedale Santa Corona.

riqualificazione e adeguamento dell’accessibilità demaniale del litorale per il ponente, in adiacenza all’ospedale Santa Corona. Camogli: interventi di ripristino della scogliera a protezione del pennello della cosiddetta “Rotonda”.

interventi di ripristino della scogliera a protezione del pennello della cosiddetta “Rotonda”. Portovenere: consolidamento e integrazione della scogliera posta a protezione della passeggiata “Aldo Moro” nel capoluogo.

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