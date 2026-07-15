Il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, ha rivolto un accorato appello a tutta la cittadinanza per sensibilizzare sull’importanza del risparmio idrico in questa delicata fase estiva. La prolungata assenza di piogge significative e le alte temperature stanno delineando uno scenario complesso che impone la massima attenzione, spingendo il primo cittadino a chiedere la collaborazione attiva di tutti per tutelare le riserve d’acqua ed evitare di dover ricorrere a provvedimenti d’urgenza nelle prossime settimane.

Monitoraggio costante e fiducia nei cittadini

Nel suo messaggio, il sindaco Muliere ha voluto fare il punto sulla situazione attuale, spiegando la scelta di non ricorrere, almeno per il momento, a divieti formali:

“Cari concittadini, la prolungata assenza di piogge significative e le alte temperature estive stanno delineando, anche sul nostro territorio, uno scenario idrico complesso che ci impone la massima attenzione. Voglio rassicurarvi sul fatto che, al momento, a Novi non ci troviamo in una condizione di emergenza critica. Proprio per questo motivo ho scelto, per ora, di non emettere ordinanze restrittive o divieti formali sull’uso dell’acqua.”

Tuttavia, il primo cittadino ha chiarito che l’evoluzione della situazione dipenderà dai comportamenti di ciascuno e dal monitoraggio costante effettuato con i tecnici del servizio idrico:

“Questa decisione si basa sulla fiducia che ripongo in ciascuno di voi, nel vostro senso civico e nell’amore per la nostra comunità. Tuttavia, dobbiamo essere realisti: monitoriamo costantemente lo stato delle nostre riserve insieme ai tecnici del servizio idrico e, se la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane, l’adozione di provvedimenti d’urgenza e di divieti formali diventerà purtroppo una scelta obbligata per tutelare l’approvvigionamento di tutti.”

I comportamenti da evitare e le buone pratiche

Per prevenire scenari più critici, il sindaco ha indicato chiaramente quali siano le priorità d’uso della risorsa idrica e quali comportamenti debbano essere tassativamente evitati in questo momento:

“Per evitare di arrivare a quel punto, vi rivolgo un appello accorato: utilizziamo l’acqua con estrema parsimonia, limitandone l’uso alle sole esigenze domestiche, alimentari e igieniche. Vi chiedo di evitare tassativamente tutti gli sprechi legati ad attività non essenziali.”

Nello specifico, l’appello si concentra su alcune azioni quotidiane e stagionali:

Piscine e giardini: non utilizzare l’acqua potabile per riempire o rinnovare frequentemente le piscine private, né per irrigare manti erbosi o giardini, in particolar modo durante le ore diurne.

non utilizzare l’acqua potabile per riempire o rinnovare frequentemente le piscine private, né per irrigare manti erbosi o giardini, in particolar modo durante le ore diurne. Lavaggi non necessari: evitare l’uso di acqua potabile per il lavaggio di cortili e automobili.

evitare l’uso di acqua potabile per il lavaggio di cortili e automobili. Piccoli gesti domestici: adottare semplici attenzioni in casa, come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o far funzionare elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico.

Muliere ha concluso il suo messaggio ribadendo l’importanza della prevenzione per salvaguardare il futuro della comunità:

“Evitare gli sprechi oggi, con la responsabilità e la collaborazione attiva di tutti i novesi, è l’unico modo concreto che abbiamo per proteggere le nostre risorse e scongiurare misure drastiche domani. Sono certo che, ancora una volta, Novi saprà dimostrare la sua grande maturità.”