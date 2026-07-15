Martedì 21 luglio, sul suggestivo palco dei Corallini, si terrà il concerto d’esordio delle “Giornate Geza Anda” con il recital per pianoforte solo di Filippo Gamba. L’appuntamento, inserito nella programmazione del 63° Festival di Cervo, rappresenta un momento di straordinario fascino grazie alla magica atmosfera della storica location sul mare e celebra importanti anniversari della storia della musica classica.

Un progetto di respiro internazionale

L’evento è realizzato con il prestigioso patrocinio della Fondazione Concours Geza Anda di Zurigo. Il progetto delle giornate musicali vuole rendere omaggio a due figure fondamentali:

Il pianista Geza Anda, nel 50° anniversario della sua scomparsa, artista di origine ungherese proprio come Sandor Vegh, fondatore e padre del Festival di Cervo.

Hortense Anda-Bührle, fondatrice del celebre Concorso svizzero, nel primo secolo dalla sua nascita.

Il profilo dell’artista: dalle masterclass ai palcoscenici mondiali

Filippo Gamba si attesta come uno dei pianisti più brillanti e apprezzati della sua generazione. Nel 2000 ha conquistato il Premio Assoluto al prestigioso Concours Geza Anda, ricevendo il trofeo direttamente dalle mani del leggendario Vladimir Ashkenazy.

Questo importante trionfo lo ha proiettato sui palcoscenici dei festival più rilevanti al mondo, portandolo a esibirsi come solista al fianco di orchestre di primissimo piano come i Berliner Sinfoniker, la Wiener Kammerorchester, la Staatskapelle di Weimar, la Camerata Academica Salzburg, l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo e la City of Birmingham Orchestra. Nel corso della sua carriera ha collaborato con direttori d’orchestra del calibro di Simon Rattle, James Conlon e dello stesso Ashkenazy.

Nato a Verona, dove si è diplomato presso il Conservatorio locale sotto la guida di Renzo Bonizzato, Gamba unisce all’attività concertistica una brillante carriera didattica: è infatti professore alla Musik-Akademie di Basilea e tiene regolarmente apprezzate masterclass di interpretazione pianistica.

Il programma della serata romantica

Per il debutto sul palco dei Corallini, il pianista proporrà una selezione di grandissimo spessore attinta direttamente dal repertorio romantico. Nel dettaglio, il programma prevede l’esecuzione di:

Schubert: Impromptu op. 90 n. 1 e i 6 Moments musicaux op. 94.

Impromptu op. 90 n. 1 e i 6 Moments musicaux op. 94. Schumann: Waldszenen op. 82.

Waldszenen op. 82. Brahms: le 7 Fantasie op. 116.

I biglietti per assistere a questo imperdibile appuntamento e a tutti gli altri concerti in cartellone per il Festival sono regolarmente acquistabili.