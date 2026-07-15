Il Presidente del Consiglio Comunale di Diano Marina, Francesco Bregolin, ha ufficialmente convocato una nuova sessione straordinaria dell’assemblea cittadina. La prima convocazione è fissata per martedì 21 luglio 2026 alle ore 20:30 presso la sala delle adunanze consiliari; in caso di necessità, la seconda convocazione è prevista per il giorno successivo, mercoledì 22 luglio, alla stessa ora. All’ordine del giorno figurano importanti delibere finanziarie, l’affidamento di servizi manutentivi e una serie di interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione.
Gestione del verde e regolamenti TARI
Tra i punti principali che i consiglieri saranno chiamati a discutere e votare spiccano la gestione del decoro cittadino e le tariffe sui rifiuti:
- Verde pubblico: la proposta di affidamento diretto in “house providing” del servizio di manutenzione delle aree verdi sul territorio comunale alla società Gestioni Municipali S.p.A. per la durata di cinque anni.
- Tassa sui Rifiuti (TARI): l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2026/2029, la definizione delle tariffe della TARI per l’anno in corso e alcune modifiche al relativo regolamento di disciplina.
- Verbali: la lettura e l’approvazione dei verbali relativi alla precedente seduta dello scorso 6 luglio.
Le risposte alle interrogazioni delle opposizioni
La seconda parte della seduta consiliare sarà dedicata interamente al dibattito politico, con le risposte da parte dell’Amministrazione comunale a cinque distinte interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza:
- Ciclovia Tirrenica: l’interrogazione presentata dai consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi (gruppo “Diano Marina”) in merito al tratto dell’Incompiuta sul lato dianese.
- Servizi e organizzazione: le richieste di chiarimento dei consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri (gruppo “Diano Domani”) sull’assetto organizzativo dell’ATS e sulla gestione complessiva del servizio rifiuti.
- Scuole e sanità: sempre a firma del gruppo “Diano Domani”, le interrogazioni relative ai lavori di efficientamento delle scuole di via Biancheri e all’organizzazione dell’assistenza sanitaria per il periodo estivo.