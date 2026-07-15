Il Presidente del Consiglio Comunale di Diano Marina, Francesco Bregolin, ha ufficialmente convocato una nuova sessione straordinaria dell’assemblea cittadina. La prima convocazione è fissata per martedì 21 luglio 2026 alle ore 20:30 presso la sala delle adunanze consiliari; in caso di necessità, la seconda convocazione è prevista per il giorno successivo, mercoledì 22 luglio, alla stessa ora. All’ordine del giorno figurano importanti delibere finanziarie, l’affidamento di servizi manutentivi e una serie di interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione.

Gestione del verde e regolamenti TARI

Tra i punti principali che i consiglieri saranno chiamati a discutere e votare spiccano la gestione del decoro cittadino e le tariffe sui rifiuti:

Verde pubblico: la proposta di affidamento diretto in “house providing” del servizio di manutenzione delle aree verdi sul territorio comunale alla società Gestioni Municipali S.p.A. per la durata di cinque anni.

la proposta di affidamento diretto in “house providing” del servizio di manutenzione delle aree verdi sul territorio comunale alla società Gestioni Municipali S.p.A. per la durata di cinque anni. Tassa sui Rifiuti (TARI): l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2026/2029, la definizione delle tariffe della TARI per l’anno in corso e alcune modifiche al relativo regolamento di disciplina.

l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2026/2029, la definizione delle tariffe della TARI per l’anno in corso e alcune modifiche al relativo regolamento di disciplina. Verbali: la lettura e l’approvazione dei verbali relativi alla precedente seduta dello scorso 6 luglio.

Le risposte alle interrogazioni delle opposizioni

La seconda parte della seduta consiliare sarà dedicata interamente al dibattito politico, con le risposte da parte dell’Amministrazione comunale a cinque distinte interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza:

Ciclovia Tirrenica: l’interrogazione presentata dai consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi (gruppo “Diano Marina”) in merito al tratto dell’Incompiuta sul lato dianese.

l’interrogazione presentata dai consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi (gruppo “Diano Marina”) in merito al tratto dell’Incompiuta sul lato dianese. Servizi e organizzazione: le richieste di chiarimento dei consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri (gruppo “Diano Domani”) sull’assetto organizzativo dell’ATS e sulla gestione complessiva del servizio rifiuti.

le richieste di chiarimento dei consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri (gruppo “Diano Domani”) sull’assetto organizzativo dell’ATS e sulla gestione complessiva del servizio rifiuti. Scuole e sanità: sempre a firma del gruppo “Diano Domani”, le interrogazioni relative ai lavori di efficientamento delle scuole di via Biancheri e all’organizzazione dell’assistenza sanitaria per il periodo estivo.