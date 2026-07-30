Tragedia sventata ad Alessandria grazie al provvidenziale e tempestivo intervento della Polizia di Stato. Il 26 luglio scorso, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volanti ha salvato la vita a una donna che stava tentando di gettarsi nel vuoto dal balcone della propria abitazione, situata al quarto piano di un condominio cittadino.

L’allarme dei vicini e la corsa contro il tempo

L’operazione di soccorso è scattata a seguito di diverse chiamate di allarme giunte alla Sala Operativa della Questura di Alessandria da parte dei vicini di casa, allarmati per quanto stava accadendo. Gli operatori hanno immediatamente inviato sul posto una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il salvataggio sul cornicione

Una volta riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento, gli agenti si sono trovati di fronte a uno scenario di altissima criticità. La donna si trovava già sul margine del balcone, con una gamba oltre il parapetto e il busto completamente proteso nel vuoto, ormai pronta a lasciarsi cadere.

Con estrema rapidità e risolutezza, i due giovani poliziotti sono riusciti ad afferrarla e a bloccarla, tirandola indietro e riportandola al sicuro all’interno della casa, evitando così il compiersi del dramma.

L’assistenza medica e il ruolo delle Volanti

Subito dopo il delicato intervento, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, giunto nel frattempo sul posto per fornire l’assistenza medica e gli accertamenti del caso.

Questo provvidenziale salvataggio, come evidenziato dalla Questura, ben riassume la fondamentale funzione di pubblico soccorso svolta quotidianamente sul territorio dalle donne e dagli uomini della Squadra Volante: i primi ad arrivare nelle situazioni di massima emergenza e, quasi sempre, gli ultimi ad allontanarsi dal luogo delle operazioni.

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