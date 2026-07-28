Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, una drammatica fatalità è costata la vita a un cinquantenne originario di Vignole Borbera. L’uomo si trovava a Cantalupo Ligure, in alta Val Borbera, quando, mentre stava armeggiando vicino a un pozzo, ha improvvisamente perso l’equilibrio precipitandovi all’interno.

L’incidente e i soccorsi disperati

La tragedia si è consumata mentre l’uomo era in compagnia dei parenti, i quali hanno assistito all’incidente e hanno immediatamente tentato di prestargli soccorso, lanciando l’allarme. A causa del violento impatto seguito alla caduta, il cinquantenne ha perso subito conoscenza.

La macchina dei soccorsi si è attivata con la massima urgenza:

Il personale del 118 è intervenuto sul posto mettendo in atto svariati tentativi di rianimazione.

È stato disposto il trasferimento d’urgenza in codice rosso tramite elisoccorso verso l’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria.

Purtroppo, ogni sforzo medico si è rivelato vano e l’uomo non si è più ripreso.

La vittima e le indagini dei Carabinieri

Per la messa in sicurezza dell’area e i rilievi di rito sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Novi Ligure, affiancati dai Carabinieri della locale Compagnia. I militari, sotto la guida del Capitano Maurizio Mistretta, sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.