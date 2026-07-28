Nei giorni scorsi è stato inaugurato ufficialmente un nuovo veicolo dedicato al trasporto delle persone con disabilità residenti nel Golfo Dianese. Il mezzo, già pienamente operativo sul territorio, percorre ogni giorno 140 chilometri per accompagnare i cittadini verso i centri diurni e riabilitativi, rappresentando un supporto fondamentale per abbattere le barriere della quotidianità.

Una grande rete di solidarietà e volontariato

Il traguardo raggiunto è il frutto di un’importante sinergia che ha unito il settore pubblico, le realtà private e il mondo del volontariato locale. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato Don Luca, che ha impartito la benedizione al nuovo veicolo, alla presenza dell’Assessore Sabrina Messico, ringraziata pubblicamente per il suo impegno.

La realizzazione di questo progetto di inclusione è stata resa possibile grazie al contributo di molteplici attori:

La straordinaria generosità degli imprenditori locali.

Il coordinamento istituzionale dei Comuni del Golfo e dell’Ufficio Servizi Sociali con PMG.

La dedizione instancabile delle associazioni Auser e Anteas.

Il prezioso supporto quotidiano dei volontari di Croce Rossa, Croce Bianca e Croce d’Oro.

Le parole del Sindaco Za Garibaldi

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è intervenuto il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, che ha definito l’iniziativa “più che un veicolo, un mezzo di libertà e inclusione”.

Il primo cittadino ha voluto porre l’accento sul valore sociale del progetto: “Questo nuovo veicolo è un ‘mezzo’ in tutti i sensi: non solo un trasporto fisico, ma uno strumento concreto per superare i limiti della disabilità”. Un risultato che testimonia la forza della collaborazione territoriale, poiché, come ha ricordato il Sindaco, “grazie al contributo del privato, alla professionalità delle associazioni e all’abnegazione del volontariato, arricchiamo il cuore di tutta la comunità e rafforziamo il tessuto sociale del nostro territorio”.