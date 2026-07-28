Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, nel territorio comunale di Fabbrica Curone, nel Tortonese. Un ciclista di 78 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria bicicletta ed essere precipitato all’interno di un burrone mentre percorreva la strada provinciale. Inutili i lunghi e disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

La dinamica e l’intervento dei soccorsi

L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava affrontando il tratto in discesa che conduce verso Fabbrica Curone, lungo la provinciale proveniente da Varzi. Scattato l’allarme, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente inviando sul posto un imponente spiegamento di forze.

Hanno operato congiuntamente sul luogo della tragedia:

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona.

L’equipe medica a bordo dell’elicottero del 118.

I Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi di rito.

I sanitari, in un disperato tentativo di salvare la vita all’uomo, si sono calati dall’elicottero direttamente all’interno del burrone per raggiungere il ferito. Le manovre di rianimazione si sono protratte per oltre mezz’ora, ma purtroppo per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Le indagini in corso e l’identità della vittima

La vittima della tragedia è Sergio Beltrametti, un uomo di 78 anni (classe 1948) residente a Voghera.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica che ha portato alla fatale caduta. I militari dell’Arma stanno indagando sulle cause dell’incidente: al momento risulta difficile stabilire se l’uomo sia finito nella scarpata a causa di una fatale distrazione o se la perdita di controllo della bicicletta sia stata provocata da un improvviso malore.

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