Sabato 18 luglio 2026, alle ore 21:15, il Circolo Ricreativo Bocciofilo San Giacomo di Rocca Grimalda ospiterà lo spettacolo teatrale “Donne: che spettacolo!”. L’evento, ambientato in Località San Giacomo 4 a Rocca Grimalda (AL), vedrà protagoniste sul palcoscenico Angela Agostinetto e Virginia Fracassi per una serata dedicata all’universo femminile attraverso le diverse epoche.

Un viaggio nel tempo tra riflessioni e ironia

La rappresentazione si propone come un vero e proprio percorso storico e sociale, idealmente incentrato sulle tappe che vanno dal 1900 fino agli anni ’80. Lo show, che promette di coinvolgere il pubblico tra intrattenimento e spunti di riflessione, è accompagnato da una suggestiva frase guida che ne anticipa lo spirito: “I guai iniziarono con la sopravvivenza della specie e la conservazione della specie”.

Produzione e protagonisti

L’intero progetto artistico porta la firma di una delle due interpreti principali:

Ideazione, scrittura e regia: Angela Agostinetto.

Angela Agostinetto. In scena: Angela Agostinetto e Virginia Fracassi.

Informazioni utili per il pubblico

Per chi desidera partecipare all’appuntamento teatrale, l’organizzazione ha previsto modalità di accesso improntate alla massima fruibilità:

Ingresso: lo spettacolo è ad offerta.

lo spettacolo è ad offerta. Prenotazione: l’accesso in struttura è libero, senza alcun obbligo di prenotazione.