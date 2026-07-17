Fervono i preparativi all’Istituto Marconi di Tortona per un viaggio straordinario che porterà tre giovani studentesse a Pechino in rappresentanza della delegazione italiana. La liceale Giada Censi e le neodiplomate in Chimica, materiali e biotecnologie, Katerina Basso e Cristina Zamboni, parteciperanno alla prestigiosa fiera internazionale “International Exhibition Young Scientist”. L’eccezionale traguardo nasce dal progetto di studio diagnostico “Alla scoperta dell’ultimo dipinto del Pellizza”, dedicato all’opera Membra stanche di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Le origini del progetto e il lavoro sul campo

L’avventura scientifica ha preso il via lo scorso anno scolastico grazie al progetto proposto alle scuole secondarie di secondo grado dall’Università del Piemonte Orientale, con il tutoraggio del Professor Aceto. L’Istituto Marconi ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, fortemente sostenuta dal Dirigente Scolastico, il Professor Guido Rosso.

Le tre studentesse, coordinate a livello scolastico dalla Professoressa Nadia Semino, sono state inserite come protagoniste attive all’interno di un qualificato team di lavoro composto da:

Prof. Aceto (Università del Piemonte Orientale);

(Università del Piemonte Orientale); Prof. Agostino (Università di Torino);

(Università di Torino); Enzo Basiglio e Donatella Gabba (Gabbantichità).

Il gruppo si è occupato di eseguire complesse analisi scientifiche (tra cui FORS, XRF e riflettografia IR) direttamente sull’opera Membra stanche. Il prezioso dipinto, attualmente conservato presso la collezione Cerruti di Rivoli (TO), è stato messo a disposizione dalla Fondazione Cerruti grazie alla disponibilità della Dottoressa Elena Inchingolo.

Dalle Giornate FAI al trionfo di Milano

Prima di ottenere il pass per la Cina, il lavoro delle studentesse ha ricevuto importanti riconoscimenti pubblici e accademici:

Novembre: i risultati della ricerca sono stati presentati con taglio divulgativo durante la giornata FAI per le scuole, ospitata nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

i risultati della ricerca sono stati presentati con taglio divulgativo durante la giornata FAI per le scuole, ospitata nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Marzo (dal 21 al 23): la relazione tecnica redatta dalle ragazze è stata presentata alla 37ª edizione del prestigioso concorso “I giovani e le scienze”, indetto da FAST (Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche) a Milano.

Proprio durante il contest milanese, Giada, Katerina e Cristina si sono distinte per la loro grande passione divulgativa, conquistando il premio “Co.Science” per l’efficacia comunicativa. Questo riconoscimento ha garantito loro l’accreditamento ufficiale per la fiera di Pechino, dove si confronteranno con giovani studenti e scienziati provenienti da tutto il mondo.

Questa indimenticabile esperienza internazionale, che rappresenterà un importantissimo banco di prova per le tre giovani ricercatrici tortonesi, è stata resa possibile grazie al fondamentale e generoso supporto offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.