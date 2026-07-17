Prende ufficialmente il via la tradizionale “Festa del Paese” a Predosa, un atteso appuntamento che da oggi, venerdì 17 a martedì 21 luglio 2026 animerà le serate del borgo alessandrino. Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Predosa, la manifestazione offre cinque giornate ricche di appuntamenti musicali, cabaret, sfilate e intrattenimento per tutte le età, il tutto accompagnato dall’apertura degli stands gastronomici.
Sapori della tradizione nel cortile della Parrocchia
Per tutta la durata della manifestazione, le serate saranno caratterizzate dalla presenza degli stands gastronomici allestiti nel cortile della Parrocchia. I partecipanti potranno gustare diverse specialità locali e classici da sagra, tra cui:
- Patatine e hamburger;
- Panini con salamella;
- Agnolotti;
- Farinata.
Il programma completo delle serate
Ogni giorno della festa prevede un palinsesto differenziato per garantire musica e spettacolo in piazza:
- Venerdì 17 luglio: L’apertura della festa scatta dalle ore 19:00 tra le vie del paese, dove andrà in scena l’evento musicale “Battle DJ 2026” a cura di Sali & Tabacchi.
- Sabato 18 luglio: Alle ore 21:00 il palcoscenico ospiterà il grande spettacolo di cabaret musicale “Imita Morfosi”, con la partecipazione del noto imitatore Claudio Lauretta.
- Domenica 19 luglio: La giornata si apre alle ore 10:30 con la S. Messa Solenne in onore di S. Maria Maddalena, compatrona di Predosa, seguita da un aperitivo nel cortile della Parrocchia. A partire dalle ore 17:00 l’intrattenimento riprende con l’elezione di “Miss e Mr Predosa” (evento in collaborazione con Sali & Tabacchi), per poi proseguire alle ore 21:30 con la musica della band “La Strada”, che proporrà cover italiane e internazionali oltre a brani rock, pop e disco.
- Lunedì 20 luglio: Alle ore 21:30 la serata sarà dedicata al movimento con la grande esibizione delle scuole di ballo, a cui farà seguito una sessione di ballo libero aperta a tutti i presenti.
- Martedì 21 luglio: L’ultima serata della manifestazione vedrà come protagoniste sul palco le “Italian Women” per l’atto conclusivo dell’intrattenimento in piazza.