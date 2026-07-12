Oggi, domenica 12 luglio 2026, l’isola pedonale del centro storico di Diano Marina si anima con il secondo atteso appuntamento dedicato all’arte e alla creatività. Dalle ore 10:00 alle 20:00, le vie del centro accoglieranno una ricca manifestazione caratterizzata da mostre d’arte ed esposizioni, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione perfetta per una passeggiata domenicale immersi nella cultura.
I luoghi della manifestazione
Le opere e le esposizioni saranno disposte direttamente nel cuore della città. Nello specifico, l’evento si svilupperà all’interno dell’area pedonale del centro storico, concentrando le proprie installazioni lungo:
- Via Nizza
- Via Genova
Il calendario dell’evento
La giornata di oggi, 12 luglio, rappresenta il secondo appuntamento di una rassegna più ampia che abbraccia tutta la stagione estiva fino all’inizio dell’autunno. La manifestazione si articola infatti su quattro incontri totali, tutti previsti di domenica e sempre con orario di apertura al pubblico dalle 10:00 alle 20:00.
Di seguito il riepilogo completo delle date della rassegna:
- Domenica 21 giugno 2026 (primo appuntamento concluso)
- Domenica 12 luglio 2026 (oggi)
- Domenica 16 agosto 2026
- Domenica 6 settembre 2026