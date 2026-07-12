Il Circolo Lunassese ha ufficializzato il calendario degli eventi in programma per la stagione 2026. All’insegna dei valori fondanti di “Tradizione, amicizia e territorio”, la località di Lunassi si prepara ad accogliere il pubblico con una serie di appuntamenti estivi. Un cartellone variegato che accompagnerà i partecipanti da luglio fino a settembre, ribadendo l’invito degli organizzatori: “Vi aspettiamo a Lunassi!”.
Il programma di luglio e l’inizio di agosto
Il calendario delle iniziative si apre nel mese di luglio, alternando intrattenimento, ricorrenze religiose e appuntamenti all’aria aperta:
- Sabato 18 luglio: La stagione estiva prenderà il via con le atmosfere di “Viva la Fiesta Messicana”.
- Domenica 26 luglio: La comunità si riunirà per le celebrazioni dedicate a Sant’Anna.
- Domenica 2 agosto: Il mese di agosto inizierà all’insegna del movimento e del ricordo con la “Camminata Memorial Massimo Galbiati”.
Gli eventi di agosto tra tradizioni, musica e giochi
Il mese centrale dell’estate sarà particolarmente denso di iniziative, pensate per animare le serate nel borgo:
- Lunedì 10 agosto: La settimana di Ferragosto si aprirà con la ricorrenza di San Lorenzo.
- Giovedì 13 agosto: Spazio allo spettacolo con la “Serata di Musica”, un evento organizzato con il patrocinio ufficiale del Comune di Fabbrica Curone.
- Sabato 29 agosto: Torna la tradizionale sfida al tavolo verde con la “Gara di Scopone”, in occasione del Memorial Piero Gatti.
Il gran finale a settembre
Il ricco cartellone organizzato dal Circolo Lunassese si concluderà nel mese di settembre, puntando sulla valorizzazione della tipica cucina locale:
- Domenica 6 settembre: A chiudere l’estate 2026 sarà la tanto attesa “Festa della Panissa”.