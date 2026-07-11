Questa mattina i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona sono intervenuti in strada Berzano a Viguzzolo per soccorrere un uomo di circa 50 anni. Il malcapitato, che vive da solo, è caduto all’interno della propria abitazione e, impossibilitato a rialzarsi a causa di una probabile frattura, è rimasto bloccato in casa fino all’arrivo dei soccorritori.

L’accesso forzato nell’abitazione

Giunti sul luogo dell’incidente, i pompieri tortonesi hanno dovuto far fronte all’impossibilità di accedere normalmente all’interno della struttura. Per riuscire a entrare tra le mura domestiche e prestare aiuto al cinquantenne ferito, la squadra è dovuta intervenire forzando un ingresso.

L’arrivo del 118 e il trasporto in ospedale

Una volta all’interno, la macchina dei soccorsi ha operato in sinergia per assistere l’uomo in difficoltà. Le operazioni si sono svolte rapidamente in tre fasi:

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il cinquantenne bloccato a terra.

L’uomo è stato immediatamente consegnato alle cure dei soccorritori del 118, giunti sul posto per l’emergenza medica.

Il personale sanitario ha infine provveduto al trasporto in ospedale, dove il paziente è stato sottoposto agli accertamenti del caso e alle cure necessarie.