Domenica 5 luglio 2026, alle ore 17.00, Brignano Frascata ospiterà un importante appuntamento all’insegna della natura e del sostegno reciproco. Il Comitato “Ricordando Gabriele Enrico Marco Andrea ed Elena” ha infatti organizzato la “Salita al Monte della Croce”, un evento che unirà la tradizionale camminata a momenti di convivialità, offrendo ai partecipanti un rinfresco e una speciale lotteria. L’obiettivo primario dell’intera manifestazione è raccogliere fondi da destinare all’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona.

L’impegno per l’Ospedale di Tortona e l’Associazione Franca Cassola Pasquali

Come consuetudine per questo appuntamento, il cuore pulsante della giornata è la beneficenza. L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all’Associazione “Franca Cassola Pasquali”, per essere poi consegnato direttamente all’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona. Questa iniziativa rinnova il prezioso e continuo supporto alla struttura sanitaria locale, portando avanti un impegno solidale che prosegue costantemente, “come negli anni precedenti”. Gli organizzatori hanno esteso un caloroso invito alla cittadinanza, aspettando il pubblico numeroso per supportare la causa.

Il programma: rinfresco e i premi della lotteria

A fare da cornice all’arrivo della salita al Monte della Croce ci saranno attività pensate per l’aggregazione. I partecipanti potranno infatti ristorarsi con un rinfresco e tentare la fortuna partecipando alla ricca lotteria benefica. Per incentivare la raccolta fondi, il Comitato ha messo in palio un’ampia selezione di regali, tra cui spiccano i seguenti:

1° Premio: Televisore Hisense 32″ Smart TV.

2° Premio: Friggitrice ad aria 5L Ardes.

3° Premio: Bidone aspiracenere 800W Vigor.

4° Premio: Forno a microonde Electroline 18L 700W.

Numerosi altri premi a sorpresa che verranno assegnati durante l’estrazione.