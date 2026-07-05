Domani sera, lunedì 6 luglio 2026 alle ore 20:00, il Consiglio Comunale di Diano Marina si riunirà in sessione straordinaria all’interno della sala delle adunanze consiliari. L’assise, convocata dal Presidente del Consiglio Francesco Bregolin, affronterà un ordine del giorno cruciale per il futuro urbanistico e gestionale della città, a partire dalla riqualificazione di una delle aree più suggestive e discusse del litorale locale.

Il futuro dell’ex Camping Angolo di Sogno

Tra i punti più attesi della serata spicca senza dubbio il dibattito sulla situazione attuale e sulle prospettive progettuali dell’area demaniale situata alla radice del molo Cavour, storica sede dell’ex Camping Angolo di Sogno. Questa discussione, di fondamentale importanza in quanto propedeutica alla futura approvazione del PUD (Piano di Utilizzo Demaniale) per quel tratto di costa, è stata inserita in agenda su esplicita richiesta formale. La domanda di convocazione per trattare l’argomento è stata presentata lo scorso 15 giugno dai consiglieri di minoranza Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi (espressione del gruppo “Diano Marina”), unitamente a Francesco Parrella e Micaela Cavalleri (del gruppo “Diano Domani”).

Gestione del verde cittadino e viabilità

Il Consiglio non si limiterà a discutere del fronte mare, ma affronterà anche altri nodi focali per l’amministrazione cittadina. Un punto di rilievo riguarda l’affidamento in “house providing” del servizio di manutenzione del verde pubblico. La proposta prevede di affidare la cura del verde per i prossimi cinque anni alla società in house Gestioni Municipali S.p.A.. Spazio anche al delicato tema della viabilità e delle infrastrutture, con una specifica procedura normativa relativa ai terreni che insistono sul sedime stradale della cosiddetta “Incompiuta” e alle porzioni di versante comprese tra la strada stessa e la Statale 1 Aurelia.

Bilanci, programmazione e interrogazioni

Il denso programma della seduta consiliare si completerà con una serie di importanti adempimenti amministrativi e con il consueto spazio dedicato al confronto politico e alle interrogazioni. Nel dettaglio, i consiglieri saranno chiamati a trattare i seguenti punti:

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2027-2029.

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario del 2026.

Comunicazione e ratifica di variazioni al bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva.

Risposta all’interrogazione sull’utilizzo dei locali dell’ex asilo nido, presentata dai consiglieri Parrella e Cavalleri.

Risposta all’interrogazione riguardante l’aggiornamento dell’assetto organizzativo della Gestioni Municipali S.p.A., avanzata sempre dai consiglieri del gruppo “Diano Domani”.

Nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero legale per la validità della seduta, i lavori sono già stati programmati in seconda convocazione per la serata di martedì 7 luglio 2026, sempre con inizio fissato alle ore 20:00.