L’estate di Diano Marina entra nel vivo con un’importante operazione mirata alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano. La Polizia Locale, sotto la guida del comandante Gabriele Degl’Innocenti, ha avviato una capillare campagna di controlli che sta interessando sistematicamente sia il centro cittadino sia le frazioni periferiche. L’obiettivo è garantire una città pulita e accogliente per residenti e turisti, sanzionando i “furbetti” dei rifiuti e verificando il rigoroso rispetto delle regole sul conferimento della raccolta differenziata.

Le sanzioni per l’abbandono di ingombranti

I controlli puntano a prevenire fenomeni di inciviltà che rischiano di compromettere l’immagine della località. A testimoniare la fermezza dell’azione intrapresa vi sono già episodi emblematici: a seguito dell’abbandono di un rifiuto ingombrante su suolo pubblico – nello specifico un sanitario WC – è scattata una pesante sanzione amministrativa. Oltre alla multa, ai sensi dell’articolo 255 del Codice dell’Ambiente, il trasgressore è stato obbligato alla rimozione e allo smaltimento del rifiuto a proprie spese. Un chiaro segnale contro chiunque pensi di utilizzare gli spazi pubblici come una discarica privata.

Nel mirino anche gli esercizi commerciali

Il monitoraggio non riguarda esclusivamente i privati cittadini. Sotto la lente d’ingrandimento degli agenti sono finite anche le attività commerciali. Le ispezioni si concentrano in particolare su:

La gestione quotidiana dei rifiuti all’interno degli esercizi del centro.

Le modalità di esposizione dei sacchi per la raccolta.

Gli accertamenti hanno già fatto emergere diverse irregolarità che hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni. L’Amministrazione rinnova quindi l’invito agli operatori a collaborare attivamente per mantenere alto il livello di decoro della città.

Le dichiarazioni del Sindaco e dell’Assessore

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha sottolineato la rilevanza dell’operazione per la comunità: “Si tratta di un’azione necessaria a tutela della parte virtuosa di cittadini e imprenditori che, ogni giorno, si impegna a rispettare le regole della differenziata per mantenere il paese pulito e vivibile. I controlli servono a ristabilire un principio di rispetto per il bene comune. Chi sporca Diano Marina danneggia ogni singolo cittadino e operatore economico, incidendo anche sulla TARI, come sottolineato questo mese in consiglio comunale. Una città più pulita è una città più bella e vivibile per tutti”.

Sulla medesima linea è intervenuta l’Assessore Barbara Feltrin: “Non possiamo permettere che i comportamenti maleducati e contrari alla tutela dell’ambiente ricadano sui cittadini che ogni giorno si sforzano di seguire le regole e di tenere pulita la nostra bella cittadina. Il settore ambiente ha adottato numerose strategie dirette sia alla tutela del decoro che all’incremento della percentuale di raccolta differenziata, anche allo scopo di abbattere i costi di smaltimento divenuti ormai inaffrontabili. I controlli sono necessari a far sì che gli sforzi di molti non vengano vanificati dai cattivi comportamenti di alcuni”.