Unire competenze, esperienze e visioni per affrontare le sfide della comunicazione contemporanea con maggiore forza e capacità progettuale: con questo obiettivo è nata VIEW, una nuova Rete d’Impresa che riunisce alcune delle più qualificate realtà del Ponente Ligure nel settore del marketing, dello sviluppo progettuale e della promozione territoriale. La Rete è stata concepita dalla consapevolezza che aziende, Enti pubblici e associazioni necessitano oggi di interlocutori capaci di gestire progetti articolati offrendo una visione strategica unitaria e una concreta capacità esecutiva.

Un nuovo modello di collaborazione

VIEW rappresenta un modello di sinergia in cui imprese indipendenti condividono know-how, competenze specialistiche e risorse operative, mantenendo al tempo stesso la propria identità e la propria autonomia lavorativa. Le qualificate realtà che fanno parte di questa nuova Rete sono:

Federico Crespi & Associati

Gorilla

Press Comm Tech

Promo&Graphics

RMB Studio

Zerocom

Servizi integrati e approccio multidisciplinare

Grazie alla forte complementarietà delle aziende aderenti, VIEW è in grado di offrire servizi integrati ad alto valore aggiunto. La Rete coinvolge complessivamente più di 50 professionisti specializzati – tra consulenti, creativi, figure operative e tecnici – capaci di coprire in modo trasversale numerosi ambiti. Tra le attività proposte spiccano la strategia di comunicazione, l’ufficio stampa, il branding, lo sviluppo di piattaforme digitali, la gestione dei social media, le produzioni video e fotografiche, l’organizzazione di eventi e la pianificazione pubblicitaria.

Il nome stesso della Rete sintetizza la filosofia che anima il gruppo: osservare il territorio e interpretarne le esigenze per trasformarle in azioni concrete, con un approccio sempre orientato all’innovazione e alla valorizzazione delle identità locali.

Gli obiettivi strategici del network

I rappresentanti della Rete spiegano che il progetto prende vita dalla volontà di unire forze affini per il bene del territorio: «VIEW nasce dall’incontro tra professionisti e imprese che condividono gli stessi valori: qualità, competenza, innovazione e attenzione al territorio».

La collaborazione punta a offrire un supporto strutturato alle organizzazioni pubbliche e private: «Abbiamo deciso di mettere a sistema le nostre esperienze per costruire qualcosa di più grande della semplice somma delle singole realtà». Attraverso un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione, i fondatori mirano a rendere VIEW «un punto di riferimento per chi cerca una visione strategica, una struttura organizzata e la capacità di sviluppare progetti complessi con un approccio integrato e multidisciplinare».

Per maggiori informazioni: www.viewcomm.it