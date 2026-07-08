Dal 1° settembre scatta un’importante novità per studenti, pendolari e famiglie del Piemonte: il nuovo abbonamento Trimestrale Illimitato è ufficialmente disponibile anche sui servizi ferroviari regionali. La misura, approvata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, estende al trasporto su ferro una formula già collaudata sui bus extraurbani, con l’obiettivo di rendere l’utilizzo dei mezzi pubblici sempre più accessibile, flessibile e vicino alle esigenze quotidiane dei cittadini.

Come funziona la nuova formula

Il nuovo titolo di viaggio consente di spostarsi sui treni regionali senza alcun limite per tre mesi consecutivi. Questa soluzione si affianca alle tradizionali formule già in vigore (abbonamenti settimanali, mensili e annuali) e offre un vantaggio pratico fondamentale: permette di distribuire la spesa nel tempo, evitando agli utenti di dover anticipare il costo in un’unica soluzione, ma garantendo al contempo gli stessi benefici tipici di un abbonamento a lunga durata. L’introduzione di questa novità si inserisce all’interno di un più ampio aggiornamento delle tariffe regionali, adeguate al tasso di inflazione programmata in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

La risposta alle esigenze delle famiglie

L’intervento è stato studiato per venire incontro alle richieste dirette dell’utenza. «Con questo provvedimento diamo una risposta concreta a un’esigenza che molte famiglie piemontesi ci segnalavano da tempo: poter sostenere la spesa del trasporto pubblico in modo più flessibile, senza dover anticipare l’intero costo dell’abbonamento annuale», commenta l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi.

L’assessore sottolinea inoltre il valore strategico della misura per la mobilità locale: «L’estensione del Trimestrale Illimitato anche ai servizi ferroviari regionali completa un percorso di integrazione tra gomma e ferro e amplia le possibilità di scelta per studenti, pendolari e lavoratori. È un intervento che rende il trasporto pubblico più accessibile, più semplice da utilizzare e sempre più vicino alle esigenze di chi ogni giorno sceglie bus e treno per i propri spostamenti».

L’impatto sugli studenti e il sistema tariffario

L’iniziativa è stata accolta con favore anche dall’Agenzia della Mobilità Piemontese. Cristina Bargero, presidente di AMP, evidenzia come il provvedimento nasca «dall’ascolto delle esigenze espresse dall’utenza, in particolare da quella studentesca». Secondo la presidente, le analisi effettuate dall’ente «mostrano che la combinazione di abbonamenti trimestrali e mensili consente di coprire l’intero periodo scolastico distribuendo la spesa nel corso dell’anno, senza determinare alcun impatto negativo sui ricavi complessivi del sistema tariffario regionale».

Le caratteristiche dell’abbonamento in sintesi

La Regione Piemonte e l’Agenzia della Mobilità Piemontese proseguono così il percorso di aggiornamento del sistema tariffario, che recepirà il nuovo titolo nella tabella relativa a tutti i servizi automobilistici extraurbani e ferroviari. Di seguito le caratteristiche principali del nuovo abbonamento:

Validità: il titolo copre tre mesi consecutivi, garantendo all’utente corse illimitate per l’intero periodo.

il titolo copre tre mesi consecutivi, garantendo all’utente corse illimitate per l’intero periodo. Ambito di applicazione: il pass è attivabile e valido per tutte le fasce chilometriche.

il pass è attivabile e valido per tutte le fasce chilometriche. Costo su base annuale: per agevolare l’utenza, la spesa complessiva (calcolata, ad esempio, sull’acquisto di più pass trimestrali per coprire l’arco dell’anno scolastico) è sostanzialmente allineata al costo dell’abbonamento annuale agevolato Under 26, con scostamenti minimi limitati esclusivamente alle percorrenze più elevate. Questo garantisce un risparmio proporzionale al tradizionale pass annuale, ma con l’enorme vantaggio di poter suddividere i pagamenti.